Sede Ema, Milano fa ricorso a Corte Ue/ “Amsterdam non è pronta”: l’Italia si appella con Gentiloni

Sede Ema, Milano fa ricorso alla Corte Ue di giustizia: "Amsterdam non è pronta", spiega il direttore Ema Guido Rasi. Italia fa appello con il Governo Gentiloni, Sala "siamo aggressivi"

30 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sede Ema, Milano ci riprova contro Amsterdam (LaPresse)

«Amsterdam non è pronta, l’Italia fa ricorso»: la sede Ema torna protagonista dopo gli scorsi mesi in cui Milano aveva perso al “sorteggio” contro la capitale olandese per aggiudicarsi la sede dell’Agenzia Europea del Farmaco. Ma ora tutto è di nuovo messo in discussione: il direttore dell’Agenzia, Guido Rasi, ieri in una conferenza stampa congiunta con le autorità olandesi ha spiegato che il Palazzo di Amsterdam dove sarà trasferita l’Agenzia del Farmaco ancora non è pronto e non lo sarà neanche per l’inaugurazione del 30 marzo 2019. L’Ema da quel giorno dovrà essere operativa, ovvero dal primo giorno di effettiva Brexit, «il palazzo finale non sarà pronto per allora e quindi dovremo andare in una sede temporanea nella città. Questo doppio trasferimento ci costringerà a investire più risorse, e prolungherà il 'piano di continuità, ovvero impiegheremo di più per tornare alle operazioni normali. La nuova sede sarà pronta nel 2020», ha spiegato ancora Rasi.

SALA, “DOBBIAMO ESSERE AGGRESSIVI”

Milano allora ci prova e vede concretizzarsi la possibilità di un ricorso effettivo per poter ottenere il posto dell’Olanda e vare trionfare il nostro Paese dopo la beffa dell’assegnazione “con la monetina” degli scorsi mesi. «Se il Parlamento europeo dovesse dichiararsi contro la decisione del Consiglio sull'attribuzione della sede dell'Agenzia Ue del farmaco ad Amsterdam si aprirebbe una discussione tra le due istituzioni come sempre capita: il ruolo del Parlamento nel processo in corso è evidente, è un ruolo legislativo e un ruolo politico», spiega Sandro Gozi, sottosegretario agli Affari Europei. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha invece fatto sapere questa mattina di aver sentito Gentiloni: «gli ho detto che è il momento di essere aggressivi, acciamolo, proviamoci, fino in fondo, e da quello che mi ha detto, e senz'altro sarà così, oggi parte il ricorso».

Ancora Sala ha spiegato come il ricorso alla Corte Ue dovrà avvenire in tempi non lunghi, anche perché poi a quel punto andrebbe preparato il Pirellone per ospitare eventualmente l’Ema. «È una questione tecnica. Ma è anche una questione politica, chiamo la politica italiana al massimo impegno per Milano e per il nostro Paese», conclude il sindaco di Milano. Intanto fonti di Palazzo Chigi, rivela il Sole 24 ore, fanno sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso la Commissione europea e le istituzioni comunitarie competenti affinché si possa tentare la rassegnazione della sede in Italia e non più in Olanda.

