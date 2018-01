Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: usate cavie umane per test sull'auto (30 gennaio 2018)

CALCIO NEL CAOS

Si va verso un fragoroso commissariamento del calcio italiano, nonostante l’impossibilità dei delegati di riuscire a trovare una quadratura sul nome del presidente. Nella convulsa giornata di oggi dopo il ritiro di Tommasi alla terza elezione, con l’ex calciatore che era il candidato ad aver avuto meno voti, si doveva andare al ballottaggio, Sibilla però ha dato un indicazione di voto tendente alla scheda bianca, cosa che di fatto ha aperto le porte ad un commissariamento. La crisi del calcio italiano si rifà alle dimissioni di Tavecchio, con ormai l’ex presidente che ha abbandonato lo scranno di presidente dopo la mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali di Russia 2018. Si attende adesso la decisione di Malagò, con il presidente del CONI che aveva concesso 90 giorni di tempo per trovare una quadratura che si è rivelata impossibile.

INDAGATI I VERTICI DI RFI

La procura della repubblica di Milano ha messo sotto inchiesta i vertici RFI e Trenord per il disastro ferroviario di Pioltello. L’avviso di garanzia che da fonti investigative è stato definito un atto dovuto, consentirà agli indagati di nominare un consulente di parte durante la superperizia già commissionata dai pubblici ministeri e durante l’autopsia delle tre donne decedute. Gli indagati sono Maurizio Gentile (amministratore delegato Rfi) e Umberto Lebruto (direttore produzione, sempre Rfi). Per quanto riguarda Trenord, invece, è stata iscritta Cinzia Farisè (l'amministratore delegato) e Alberto Minoia (il direttore operativo). Da fonti vicini agli investigatori emergerebbe che l’attenzione dei periti si stia concentrando sul tratto di binario che è ceduto improvvisamente, causando il deragliamento. Intanto sono stati denunciati per violazione dei sigilli i quattro operai delle ferrovie sorpresi sul luogo del disastro.

USATE CAVIE UMANE PER I TEST SULL'AUTO

Una notizia bomba ma che è stata subito sdegnosamente smentita dai vertici delle case automobilistiche. Secondo le autorevoli testate giornalistiche teutoniche Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, tre case automobilistiche avrebbero condotto test non solamente sugli animali, ma anche su volontari retribuiti. I test consistevano all’esposizione per quattro ore ai gas di scarico delle auto prodotte da Volkswagen, Daimler e Bmw. Sulla vicenda è intervenuta in mattinata finanche Angela Merkel, sottolineando che i test erano già di per se inammissibili sugli animali, e sono da condannare assolutamente qualora fossero stati condotti su umani.

NUOVO ATTENTATO A KABUL

Una città sotto attacco questa è Kabul che ha dovuto sopportare un nuovo attacco dei terroristi. Erano infatti le prime ore del giorno quando un gruppo di uomini armati ha attaccato l’accademia militare, ubicata nel centro della città. Prima un’esplosione violentissima poi un prolungato scontro a fuoco, che ha portato alla morte di 11 cadetti e al ferimento di altri 15 soldati. Nello scontro a fuoco uccisi anche quattro dei cinque terroristi, uno invece è stato arrestato dalle forze di sicurezza immediatamente intervenute. Anche in questo caso immediata la rivendicazione dei talebani.

CALCIOMERCATO, SI COMPLICA L'AFFARE EDIN DZEKO

Sempre più difficile a poco dalla chiusura delle trattative la conclusione positiva dell’affare Dzeko. Tra la Roma ed il Chelsea sembra non esserci assolutamente un accordo e secondo indiscrezioni fatte filtrare da quotidiani inglesi il Chelsea si sarebbe già ritirato dall’affare. La Roma a questo punto insiste per ottenere almeno la cessione del brasiliano Emerson, che porterebbe comunque del contante in cassa, circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la cessione del centravanti, che Di Francesco ha impiegato anche nella sconfitta nel posticipo di ieri contro la Sampdoria, potrebbe essere importante anche l’infortunio capitato al suo sostituto, Schick, che dovrebbe rientrare fra due settimane.

NON ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO

Dopo le prime tre votazioni, nelle quali e necessaria una maggioranza significativa, che nessuno aveva raggiunto, si è passati alla quarta, con i due candidati meglio piazzati, Sibilia e Gravina, che sono andati al ballottaggio, con l’esclusione di Tommasi, candidato sostenuto dall’Aic. A questo punto il colpo di scena con la decisione di Sibilia, presidente della Lega dilettanti che chiede ai suoi rappresentanti di votare scheda bianca, così come ha fatto Tommasi. In questa maniera non si raggiunge il quorum di voti necessari e la Federcalcio si avvia verso il commissariamento, come auspicava il presidente del CONI. Sarà dunque una Federcalcio commissariata che dovrà riscrivere i regolamenti. Resa sempre in ballo anche la questione della Lega delle società di serie A, attualmente senza presidente.

POSSIBILE SQUALIFICA PER CUTRONE CON LA PROVA TV

L’attaccante milanista Cutrone, che nella gara di ieri vinta dalla sua squadra contro la Lazio per 2–1, ha segnato il primo goal rossonero, potrebbe incorrere nella sanzione di squalifica per 2 giornate. Il giocatore infatti, come si è visto dalla prova televisiva, ha segnato la rete con un braccio, e la Procura Federale ha chiesto la squalifica per aver tenuto una condotta "gravemente antisportiva", non ammettendo di aver segnato in maniera irregolare. Naturalmente il giudice dovrà per prima cosa valutare l’ammissione della prova televisiva e poi valutare se il tocco di mano è avvenuto in maniera volontaria. Il giocatore con un messaggio sui social ha detto di non aver colpito volontariamente la palla con il braccio.

STASERA ATALANTA-JUVENTUS DI COPPA ITALIA, ALLEGRI PARLA DEL VAR

Nel corso di una intervista anche Massimiliano Allegri si è soffermato sulle polemiche del fine settimana con la VAR, cercando di smorzare i toni e parlando di giornata sfortunata. Per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, che si disputerà stasera, Allegri ha detto che punta alla quarta finale consecutiva nella manifestazione e ha messo in guardia i suoi dal sottovalutare i nerazzurri bergamaschi che stanno facendo molto bene in questa stagione. Per Allegri sarà necessario attaccare per segnare goal in trasferta, sempre molto importanti in queste sfide che si giocano sui 180 minuti.

