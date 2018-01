"Ecco come sono allevati i polli da carne"/ Video, una inchiesta-choc mostra i maltrattamenti ai pulcini

Maltrattamenti e immagini-choc: un video diffuso dall'associazione Essere Animali ha messo in luce il procedimento attraverso cui si ottiene la carne di pollo che arriva sulle nostre tavole

Pulcino, foto di un esemplare (Wikipedia)

IL VIDEO-CHOC DI "ESSERE ANIMALI"

Un breve reportage destinato a far discutere e che riaccendi i riflettori sul tema dei maltrattamenti e della crudeltà a cui vengono sottoposte alcune specie animali, nel corso di quella lunga filiera alimentare che poi li porta quotidianamente a finire sulle nostre tavole: la video-inchiesta realizzata e resa pubblica di recente da parte dell’associazione Essere Animali ha avuto il merito di rendere noto, per la prima volta nel nostro Paese, come vengono allevati milioni di pulcini (per la precisione 525) che poi diventeranno polli da carne. L’associazione ha girato le immagini, grazie a una propria operatrice infiltratasi in una grande azienda tricolore, che sono davvero “choccanti” dato che mostrano particolari molto cruenti: in un passaggio, addirittura, si vede come gli addetti gettino letteralmente i pulcini appena nati su dei rulli industriali. “Ecco cosa avviene ogni anno nel mercato della carne” ha spiegato Essere Animali a margine del video, aggiungendo che le riprese in incognito, nonostante presentino una realtà raccapricciante, vogliono incentivare “un cambiamento nelle nostre scelte alimentari”.

GLI ORRORI IN UN ALLEVAMENTO DI PULCINI

Il filmato, della durata di appena due minuti e mezzo, si apre con l’avvertenza che le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dello spettatore: subito dopo, sule note di una musica straziante, si vedono centinaia di migliaia di pulcini che si dimenano uno sopra l’altro dei rulli trasportatori appena poco dopo che le uova che li contenevano si sono schiuse. “Questi piccoli animali non sono con la loro mamma e mai la vedranno” dice la voice over, mentre i piccoli esemplari vengono “spalati” come oggetti in una catena di montaggio. Inoltre si ricorda come nell’impianto in questione nascano circa un milione di pulcini all’anno, un numero che impone agli operatori di lavorare in estrema velocità e a “trattarli brutalmente”, mentre alcuni finiscono soffocati sui rulli e altri cadono giù e rischiano di essere calpestati, per poi venire tritati vivi come spazzatura nel caso siano “inutilizzabili”.

In seguito, l’operatrice ricorda che dopo le sommarie vaccinazioni di rito, i pulcini vengono portati negli allevamenti intensivi per essere fatti ingrassare per quaranta giorni, prima di essere “macellati per diventare carne”.

