Crina Vasilovici/ Scomparsa dopo vincita alla slot machine: i messaggi prima di sparire (La Vita in Diretta)

Crina Vasilovici, il caso della donna scomparsa dopo vincita alla slot machine a La Vita in Diretta. Le ultime notizie sul giallo: dai messaggi prima di sparire all'appello dei familiari

31 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Conquista una vincita importante alla slot machine e scompare nel nulla: è Crina Vasilovici la protagonista del giallo di Ravenna. La 29enne è scomparsa dal 23 gennaio, da allora la sua famiglia non ha più notizie di lei. Residente all'agriturismo Palazzo Manzoni di San Zaccaria, era venuta in Italia per lavorare, lasciando le due figlie nella sua terra d'origine, la Romania. In Italia, dunque, si era trasferita con il marito, che avrebbe dovuto fare ritorno a Ravenna in questi giorni dopo un breve viaggio dalle figlie in Romania. A denunciare la scomparsa ai carabinieri è stata la madre, allarmata dal silenzio prolungato di Crina, il cui cellulare risulta staccato da giorni. «Non ho più notizie di mia figlia. Dove sei? Non ce la faccio più. Non è possibile che abbia lasciato i figli, nessuna mamma lo fa», ha dichiarato mamma Maria, residente a Biandrono, ai microfoni de La Vita in Diretta.

CRINA VASILOVICI, SCOMPARSA DA 8 GIORNI

Crina Vasilovic non si fa più viva a lavoro, non risponde al cellulare, ma soprattutto non è tornata a casa. I carabinieri, che indagano per allontanamento volontario, non escludono però nessuna altra pista. La 29enne, che aveva lavorato come cameriera al bagno Wave di Punta Marina e al ristorante Amaranto nel centro di Ravenna, aveva vinto una somma importante alla slot machine. Stando a quanto riportato da La Vita in Diretta, ammonterebbe a circa 5.500 euro. «Dieci-quindici giorni fa ha vinto una somma abbastanza importante. Dopo quella vincita non l'abbiamo più vista», confermano in città. La vincita ha qualcosa a che fare con la sua scomparsa? Due ore prima di sparire avrebbe mandato dei messaggi particolari ad un'amica. I punti oscuri non finiscono qua: «Mi ha chiesto l'attivazione di una nuova sim, ne voleva una Wind. Ricordo che ha parlato con qualcuno, forse un uomo», ha dichiarato una commerciante ai microfoni di Raiuno.

