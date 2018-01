Donna fatta a pezzi e chiusa in due valigie/ Ultime notizie, Macerata: è il corpo di Pamela Mastropietro?

Fatta a pezzi e chiusa in due valigie: il macabro ritrovamento nelle campagna di Pollenza, in provincia di Macerata. La vittima sarebbe una giovane donna.

Macabro ritrovamento, oggi, avvenuto a Pollenza, in provincia di Macerata, dove un passante ha rinvenuto due valigie dal contenuto sospetto poco distanti dal cancello di una villetta in via dell'Industria ed avrebbe così allertato prontamente le forze dell'ordine. Credendo inizialmente che si trattasse di droga o di refurtiva, l'uomo avrebbe ritenuto opportuno rivolgersi ai Carabinieri che, come spiega Repubblica.it, una volta sul posto avrebbero effettuato l'inquietante scoperta. All'interno dei due bagagli, infatti, è stato trovato un cadavere fatto a pezzi. Da una primissima analisi, il corpo apparterrebbe ad una giovane donna, ma al momento sarebbero in corso gli opportuni accertamenti al fine di procedere alla sua identificazione e al perché sarebbe stata abbandonata in quel luogo, oltre ovviamente a cosa possa essersi dietro l'intera vicenda dai contorni oscuri. Subito dopo il ritrovamento choc delle due valigie con all'interno parti di cadavere di una giovane donna fatta a pezzi, le forze dell'ordine giunte sul luogo della macabra scoperta hanno immediatamente avviato le indagini, sequestrando l'intera area nelle campagne di Pollenza.

CADAVERE FATTO A PEZZI: PRIME IPOTESI

Qui si stanno svolgendo le ricerche palmo a palmo al fine di individuare eventuali indizi che possano fornire spunti importanti al fine di fare chiarezza su quanto accaduto. Tra le prime ipotesi condotte dagli inquirenti, quella secondo la quale le due valigie con all'interno il corpo potrebbero essere state lanciate verso il fossato da un'auto di passaggio durante la scorsa notte. Si spiegherebbe così il motivo per il quale il ritrovamento sarebbe avvenuto proprio in questo posto. Intanto si susseguono le prime indiscrezioni ed ipotesi anche in merito all'identità della presunta vittima e, come riporta il portale La prima Pagina, non si esclude che possa trattarsi di una ragazza scomparsa da una comunità di recupero di Corridonia (Macerata). Pamela Mastropietro, 18enne di Roma, si era allontanata dalla struttura portando con sé proprio un grande trolley e lasciando cellulare e documenti. Il caso era stato affrontato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto. La speranza della famiglia e degli stessi inquirenti è che possa non trattarsi proprio della giovane scomparsa e della quale non si hanno notizie da due giorni.

