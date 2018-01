Erostrato, il nuovo Unabomber del Veneto/ Sacchetti di caramelle con spilli destinati ai bimbi (Pomeriggio 5)

Erostrato, il nuovo Unabomber del Veneto: chi è il misterioso soggetto che minaccia genitori e bambini lasciando sacchetti di caramelle con spilli conficcati.

31 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando Unabomber utilizzava ordigni esplosivi nascosti in giocattoli e tubi, creando il panico tra il Veneto e il Friuli. Oggi ci sarebbe in giro un nuovo folle che con la firma di Erostrato sta terrorizzando genitori e bambini del comune di Santa Giustina, nel Bellunese. Del caso se ne occuperà oggi la trasmissione Pomeriggio 5 che porrà l'accento sul nuovo Unabomber del Veneto, Erostrato per l'appunto, nome già noto alle forze dell'ordine e che ora è tornato lasciando sacchetti di caramelle gommose destinate ai più piccoli con all'interno, ben visibili, alcuni spilli conficcati. Come racconta Il Giornale, è accaduto la scorsa settimana nel cortile dell'asilo di Cergnai, frazione di Santa Giustina, facendo così tornare l'incubo. Il sacchetto di dolciumi, aperto, è stato rinvenuto lo scorso giovedì da una insegnante della prima ora. Accanto alle caramelle anche una lettera, che come le precedenti indirizzate la scorsa estate al comune di Cesiomaggiore e al quotidiano Corriere delle Alpi, sono piene zeppe di minacce, rivendicazioni, citazioni ed insulti ai magistrati che hanno seguito le indagini senza tuttavia ancora giungere all'identità del misterioso individuo. Nell'ultima lettera, in particolare, Erostrato ha chiesto addirittura una statua in suo onore minacciando altrimenti di diffondere sacchetti di caramelle e dolci con all'interno lamette e chiodi nei giardini e nei parchi.

EROSTRATO: CHI È IL MISTERIOSO SOGGETTO CHE MINACCHIA I BAMBINI?

"Tutti mi devono temere", scrive il nuovo Unabomber nella lettera trovata accanto alla busta di caramelle gommose con all'interno conficcati degli spilli, destinate proprio ai bambini dell'asilo. Proprio nel cortile dell'asilo non ci sarebbero telecamere e questo rende difficile individuare l'autore della missiva e che avrebbe lasciato il sacchetto. Nessuno avrebbe visto aggirarsi intorno soggetti sospetti. La stessa dirigente dell'istituto comprensivo ha ammesso di non avere alcun sospetto e che quello accaduto sarebbe l'unico episodio finora registrato. Ad intervenire sulla vicenda è stato anche il procuratore capo Paolo Luca che ha avvisato le famiglie a prestare la massima attenzione. Si tratta certamente di un personaggio disturbato intenzionato a far parlare di sé e ad attirare l'attenzione mettendo in mostra, al tempo stesso, anche la sua cultura e sfidando le autorità. Il nome con cui si firma, infatti, è quello di un criminale, un pastore greco che incendiò il tempio di Artemide nel 356 a.C. La commedia risalente proprio tra la fine del terzo e l'inizio del secondo secolo a.C. narra le vicende del soldato Pirgopolinice, un millantatore vanaglorioso.

