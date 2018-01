Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (204/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 31 gennaio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 204/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live.

31 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Ultima estrazione di gennaio per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, come ogni mercoledì, va in scena un nuovo appuntamento con la fortuna. Dopo la partenza col botto si spera di proseguire con lo stesso ritmo quest'anno. La speranza è di assistere ad una nuova estrazione delle meraviglie, dopo quelle delle ultime settimane. Giocare del resto è molto semplice: si scelgono almeno 12 numeri su 90, al prezzo di cinque euro. Poi il montepremi del concorso viene distribuito in una serata, quella appunto dell'estrazione. Per vincere basta indovinare 2, 3, 4, 5 o 6 numeri vincenti. In quest'ultimo caso si fa davvero il botto. Non sono mancati dei casi in cui si è fatta la “storia”. Ci riferiamo all'estrazione del 17 gennaio, quando ben sette giocatori hanno indovinato la combinazione fortunata. Riuscire a ripetere un risultato di questo tipo è difficile, ma di sicuro si può puntare all'ambizioso “6”.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

C'è ancora tempo per partecipare all'estrazione di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, di SiVinceTutto Superenalotto. Il giorno dell'estrazione si ha la possibilità di fare la propria giocata fino alle 19.30. Potete dunque correre in ricevitoria o giocare la vostra schedina online. Sappiate che è possibile abbonare la propria combinazione preferita per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Noi siamo pronti a seguire in diretta l'estrazione di oggi per fornirmi appena possibile i numeri vincenti, permettendovi di controllare la vostra giocata. Prima però facciamo un passo indietro e approfondiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 24 gennaio scorso sono stati: 7-8-26-64-66-73. Presto conosceremo i numeri vincenti di oggi, quindi le relative quote. In vista dell'estrazione vi auguriamo allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.