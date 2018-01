Frecciabianca deragliato a Roma Termini/ Treno esce dai binari: nessun ferito, ma ritardi e caos alla stazione

31 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Un treno Frecciabianca stava eseguendo una manovra per rientrare in deposito quando è uscito dai binari. Il deragliamento è avvenuto alla stazione di Roma-Termini, con inevitabili conseguenze per il traffico ferroviario. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incidente che ha provocato ritardi a catena su diverse linee regionali. Per fortuna il convoglio era vuoto, quindi non sono stati registrati feriti. L'episodio del Frecciabianca a Roma arriva a qualche giorno dalla tragedia verificatasi alle porte di Milano, dove un convoglio di Trenord è deragliato durante la sua corsa andandosi a schiantare contro un palo. Il bilancio dell'incidente in quel caso è stato drammatico: tre donne morte e decine di feriti. Oggi invece sono stati registrati ritardi medi di 30 minuti, mentre alcuni treni sulla linea Roma-Civitavecchia sono stati limitati nella stazione di Roma Ostiense. Per il servizio che collega Roma Termini a Fiumicino Aeroporto con il Leonardo express è stato riprogrammato un treno ogni 30 minuti. «I treni infatti non possono arrivare e partire dai binari 19, 20, 21», ha comunicato Rfi sul proprio portale d'informazione.

FRECCIABIANCA DERAGLIATO A ROMA TERMINI, DISAGI PER PENDOLARI

Trenitalia dopo l'incidente del Frecciabianca ha fatto sapere di aver potenziato l'assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Termini, Ciampino e Ostiense. In queste ore - come riportato dal Corriere della Sera - sono in corso le verifiche sul treno uscito dai binari, poi verrà rimesso in asse e spostato dal binario. I treni per Grosseto e Pisa al momento partono da Termini con frequenze di un'ora, ma l'incidente sta provocando il caos sui treni regionali diretti nella Capitale, suscitando rabbia nei pendolari bloccati sui treni in forte ritardo o fermi nelle stazioni periferiche. «Io timbro in ritardo anche oggi», scrive ad esempio Monica sui social. «Regionale 7544 delle 11.16 da Frosinone fermo a Zagarolo per un guasto ad un treno precedente, ancora a passo d'uomo, Roma Casilina.... È una via crucis», gli fa eco Ivan sulla pagina Facebook dei Pendolari Roma-Cassino che poi aggiorna il post.

