Luna Blu, Rossa e Super 2018/ Video, cos’è e quando vederle: eclissi totale e show delle ‘tre lune’ di oggi

31 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Lo show della "tripla" Luna (LaPresse)

Sarà una notte più unica che rara, “once in a blue moon”: con questo detto si celebra negli Stati Uniti - ma visibile in tutto il mondo - la grande Luna Blu 2018, ovvero quando si verificano due lune piene in un mese. Avviene in questo gennaio e il “detto popolare” potrebbe essere tradotto con il nostro “ogni morte di papa”, significando appunto un evento assai raro come vedere due lune piene nella stessa notte. Ma attenzione, questo 31 gennaio regala uno spettacolo triplo! La Nasa spiega che questa notte, specialmente in Nord America , in Alaska, Hawaii (ma in realtà anche in tutte le altre parti del mondo, se siamo fortunati) «Potremo vedere, durante l’eclisse, i riflessi sulla superficie lunare di tutte le albe e i tramonti della Terra». Eclissi? Eh già, oggi infatti si festeggia l’arrivo della Luna Rossa (ovvero eclisse totale) e anche della Super Luna: tre al prezzo di uno, mica male l’offerta astronomica (nel vero senso della parola questa volta, altro che supermercati!) di questo 31 gennaio assolutamente… “lunare”!

TUTTO LO SPETTACOLO DI QUESTA NOTTE

Nella notte che arriverà tra qualche ora in tutto il mondo si celebrerò la Blue Moon, come dicevamo, la volta in cui avvengono due lune piene nel giro di un solo mese, rarità estrema. La tradizione è alquanto particolare, non solo per il detto che vi abbiamo lanciato all’inizio, ma perché questa volta si intreccia alle altre due clamorose rarità; la Luna Rossa, meglio conosciuta come Eclissi Totale, sarà visibile questa notte in Australia, Asia e appunto dalla costa occidentale degli Stati Uniti: si vedrà nel cielo per i più fortunati la rifrazione rossa e sanguigna con l’atmosfera terrestre. Per noi europei l’unica consolazione nel non riuscire a vedere a occhio nudo questo fenomeno è che tra circa sei mesi, il 27 luglio prossimo, avverrà la stessa eclissi totale anche da noi. La Nasa assicura che lo spettacolo sarà mozzafiato e ci crediamo, visto che assieme ai due “colori” lunari stanotte è anche la Superluna. Tale fenomeno si verifica quando la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra (perigeo) a circa 358.994 chilometri. Questa situazione si era già verificata lo scorso primo gennaio, ma nel giro di pochi giorni siamo di nuovo qui a raccontarla: la potremmo vedere in tutta la sua grandezza o quasi, ma difficilmente in Italia si vedrà in tutto il suo splendore (più probabile dalla Francia o comunque dal nord Europa).

