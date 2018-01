SAN GIOVANNI BOSCO/ Santo del giorno, il 31 gennaio si celebra il fondatore dei Salesiani

Santo del giorno: San Giovanni Bosco

San Giovanni Bosco, la storia

Giovanni Bosco nacque il 16 agosto del 1815 in una piccola casa, dove si trova ora il Tempio di Don Bosco, a Castelnuovo D’Asti. Figlio di contadini crebbe in povertà e non ebbe modo di avvicinarsi alla religione sin da subito, anche perché il padre morì per colpa di una grave polmonite quando il piccolo aveva solo due anni. Solo 7 anni più tardi di quel tragico evento Giovanni ebbe un sogno che egli stesso definì profetico, dove il Signore lo invitava a pascolare le sue pecorelle. Secondo gli storici il sogno ebbe luogo proprio la notte successiva alla festa di San Pietro, l'Apostolo che fondo la Chiesa Apostolica Romana. Il sogno influenzò molto la vita del Santo che decise così di seguire la strada del Sacerdozio. Prima di studiare teologia dovette superare molti ostacoli e venne ammesso alla scuola per puro caso. L'interesse del ragazzo verso la materia sacerdotale crebbe presto. E per avvicinare i giovani alla Chiesa Giovanni Bosco decise d'imparare le acrobazie e i giochi di prestigio invitando i ragazzi a recarsi da lui per ascoltare il Vangelo. Questo lo portò ad affezionarsi enormemente ai giovani, che considerava essere una parte fondante della Chiesa.

I Salesiani

Dopo un lungo periodo di studi venne ammesso Seminario divenendo quindi un Sacerdote a tutti gli effetti. Già da questo periodo si notano gli scontri con gli ambienti protestanti di Torino, tant'è che nel 1859 ne bruciò pubblicamente i libri, tra cui anche la Bibbia protestante nella versione di Diodati. Sempre nello stesso periodo arrivò a incontrarsi con i giovani disagiati della città sviluppando un caloroso affetto verso gli stessi. In questo periodo si collocano le basi per la nascita del futuro Ordine dei Salesiani. Durante la sua vita Don Bosco venne inviato diverse volte in Argentina ove trattò sempre con i ragazzi problematici. Grazie a questi viaggi del Santo ancor oggi in Argentina esiste una forte comunità salesiana. Dopo una vita mirata unicamente ai giovani Don Bosco morì a Torino il 31 gennaio del 1888. Il messaggio della sua vita fu quello di ragione, amore e religione. Venne beatificato da Pio XI il 2 giugno del 1929 e santificato il 1° aprile del 1934 dallo stesso Papa.

