Soldati Isis in Italia, allarme Interpol/ Ultime notizie, 50combattenti arrivati su barconi: comunicati i nomi

50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia nel 2017: allarme Interpol, comunicati tutti i nomi al Viminale. Ultime notizie, ecco cosa è successo: fronte antiterrorismo più compatto

31 gennaio 2018 Niccolò Magnani

50 soldati Isis sbarcati in Italia (LaPresse)

L’allarme è stato reso publico oggi dal Guardian ma la comunicazione dell’Interpol risale ormai allo scorso novembre: secondo l’agenzia di polizia europea, 50 sospetti combattenti dell’Isis sono sbarcati in Italia via mare sui barconi negli scorsi mesi. Addirittura pare che lo scorso 29 novembre l’Interpol stessa abbia comunicato al Viminale (sede del Ministero degli Interni, ndr) i nomi di tutti i 50 sospesi soldati Daesh. Sarebbero tutti di nazionalità tunisina e si sarebbero “mischiati” in mezzo ai migranti arrivati in grande quantità negli scorsi mesi di sbarchi: stando a quanto si legge oggi sulla versione online del Guardian, i sospetti miliaziani dello Stato Islamico sarebbero arrivati in Italia tra luglio e ottobre del 2017. Il timore di una “invasione” viene così rafforzato in piena campagna elettorale italiane, con l’immigrazione e l’antiterrorismo che sono punti nodosi e di forte scontro tra Pd, Lega e Movimento 5 Stelle.

COMUNICATI TUTTI I NOMI AL VIMINALE

Leggendo l’informativa del Guardian - su fonti Interpol - i timori principali riguardano l’ingresso nel nostro Paese tramite i barconi fantasma, ovvero quelle tantissime piccole imbarcazioni o pescherecci che di notte raggiungono le nostre coste per far sbarcare a piedi i propri immigrati. Tra di loro, secondo l’Interpol si sono celati e nascosti ben 50 presunti affiliati Isis fin dallo scorso luglio: secondo La Stampa, «Si stima che siano almeno 3 mila i tunisini arrivati sulle coste siciliane da luglio. Di questi la polizia è riuscita a bloccarne e identificarne solo 400». Dopo la sconfitta netta sul campo del Califfato, il fenomeno del “ritorno in Europa” dei combattenti islamisti rimasti in vita potrebbe aumentare e non poco nei prossimi mesi. Dopo la scoperta dell’agenzia, racconta ancora il Guardian, a quel punto l’Interpol, dopo le indagini effettuate dalla Tunisia, avrebbe mandato a Minniti i nomi dei combattenti e il ministro, a sua volta, ha cominciato l’elenco alle principali agenzie antiterrorismo europee. La cooperazione e lo sforzo maggiore di un sguardo comune al problema gravissimo devono essere le stelle polari dei prossimi anni di guida Ue e dei principali Paesi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale.

