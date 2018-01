TERZA GUERRA MONDIALE/ Kim Jong Un a corto di risorse? (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: Kim Jong Un a corto di risorse? Secondo "Radio Free Asia" a dispetto delle minacce il dittatore nordcoreano sarebbe in crisi economica

31 gennaio 2018 Fabio Belli

Problemi economici per Kim Jong Un? (foto LaPresse)

C’è sempre apprensione attorno alle mosse di Kim Jong Un, e proprio nella giornata di martedì fonti dell’intelligence americana hanno parlato di una Corea del Nord potenzialmente pronta a colpire gli Stati Uniti con un attacco nucleare. Notizie però che stridono con quanto trapela dalle fonti dell’informazione indipendente asiatica, come quella di “Radio Free Asia” che con un suo reportage ha dipinto il leader nordcoreano alla prese con una crisi economica molto importante, praticamente a un passo dall’esaurire le risorse a disposizione dopo tanti test dispendiosi e la necessità di tenere testa, anche mediaticamente e militarmente, alla forza dimostrata da Donald Trump nel fronteggiarlo, scegliendo modi molto meno diplomatici rispetto a quelli dei suoi predecessori alla Casa Bianca.

TROPPI TEST BALISTICI ALLA BASE DELLA CRISI

Alla base della crisi economica della tesoreria di Kim Jong Un, proprio i ripetuti test balistici che sono stati considerati dalla comunità internazionale una vera e propria prova muscolare nei confronti di Trump e delle sue minacce. Gli Usa hanno sempre ritenuto intollerabile che la Corea del Nord possa contare su un arsenale nucleare, ma Kim è andato dritto sulla sua strada. Ora i nodi starebbero venendo al pettine non dal punto di vista militare, ma da quello economico: il che creerebbe un problema non indifferente al regime di Pyongyang, che mira innanzitutto a fare bella figura durante gli incontri diplomatici organizzati in occasione delle Olimpiadi Invernali a Pyeongchang, in Corea del Sud. Un appuntamento in cui la Corea del Nord e Kim Jong Un non vorrebbero certo evidenziare debolezze, ma secondo Washington le voci di una crisi finanziaria per Kim sarebbero decisamente attendibili.

