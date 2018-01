Trapani, padre abusa della figlia 13enne/ Anche la madre partecipava alle violenze: "rapporti consenzienti"

Trapani, padre abusa della figlia 13enne: alle violenze partecipava anche la madre, rimasta in silenzio. I due genitori orchi arrestati, altri due figli hanno confermato tutto.

31 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Per un lungo ed intero anno, una ragazzina di appena 13 anni sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale da parte del padre. Abusi inconfessabile ai quali, in alcune occasioni, avrebbe preso parte in modo attivo anche la madre. È accaduto ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove per la ragazzina vittima di abusi è finalmente finito un incubo in seguito all'arresto dei genitori orchi. Quella emersa e narrata oggi da La Stampa, è una storia di degrado ed orrore e solo dopo 12 interminabili mesi la ragazzina avrebbe trovato la forza ed il coraggio per rompere il muro di silenzio e confidare ad alcuni parenti ciò che accadeva tra le mura della sua casa. Da qui sarebbero partite le indagini da parte delle forze dell'ordine che poco alla volta hanno messo insieme tutti i pezzi dell'intricato e doloroso puzzle ricostruendo un contesto di assoluto degrado e povertà e arrivando a confermare le accuse di violenza sessuale a carico dei due genitori finiti in manette nella mattinata di oggi. Il padre è stato condotto presso il carcere San Giuliano, mentre la madre al Pagliarelli di Palermo. Dopo essere stati arrestati, entrambi avrebbero tentato una vana difesa sostenendo che i rapporti con la figlia minorenne fossero sempre stati consenzienti. Successivamente il padre avrebbe invece ammesso di aver costretto la figlia ad avere rapporti sessuali con lui e avrebbe poi rivelato anche il ruolo avuto dalla moglie, rimasta in silenzio per un anno senza dare alcun sostegno alla figlia 13enne.

13ENNE ABUSATA DAL PADRE: FRATELLI CONFERMANO LE VIOLENZE

Oltre a subire violenza sessuale da padre e, talvolta, anche dalla madre, la ragazzina sarebbe stata anche minacciata se solo avesse rivelato la vicenda a qualcuno. Giunta ormai all'esasperazione, la 13enne avrebbe confidato a parenti ed amici quanto avveniva da mesi e solo allora, probabilmente messo alle strette, il padre avrebbe deciso di presentarsi in commissariato, prima negando gli abusi e poi parlando di rapporti consenzienti, prima di confessare le violenze. Secondo le indiscrezioni, a dare un importante contributo alle indagini sarebbero state le testimonianze di altri due figli della coppia, che avrebbero confermato lo sfogo della sorella. Dopo essere stata ascoltata dai magistrati, con il supporto di uno psicologo, la 13enne è stata affidata ai servizi sociali e attualmente si troverebbe in una casa famiglia lontana da Alcamo e dal profondo degrado sociale ed economico nel quale era stata costretta a vivere, subendo per mesi le violenze inaudite dei due genitori finiti in manette.

