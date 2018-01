Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: liste presentate per le elezioni del 4 marzo (31 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: liste presentate per le elezioni del 4 marzo. La Lega Calcio si avvia al commissariamento. Pronto il ricorso per la sede agenzia farmaco (31 gennaio 2018).

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Pier Carlo Padoan - La Presse

LISTE PRESENTATE PER LE ELEZIONI DEL 4 MARZO

Dopo la presentazione ufficiale delle liste, nelle corti d'appello di tutta Italia, entra nel vivo la campagna elettorale che porterà gli italiani al rinnovo dei propri rappresentanti. Immediate le polemiche con il Movimento Cinque Stelle che appunta la sua attenzione sui leader degli altri partiti "paracadutati" in alcuni collegi sicuri, è il caso ad esempio di Maria Elena Boschi che cercherà la rielezione a Bolzano, o di Padoan che scenderà in campo a Siena. Interessante la sfida che attende il candidato premier del partito di Grillo, Luigi di Maio che nella sua Napoli dovrà vedersela con Vittorio Sgarbi, degno di attenzione anche lo scontro tra la Boldrini che a Milano avrà come concorrere con Bruno Tabacci per il centro sinistra. Per Di Maio oltre la sfida la necessità di disinnescare il problema Dessì, un candidato pentastellato chiacchierato molto vicino al clan Spada e messo in lista al Senbato a Latina.

LA LEGA CALCIO SI AVVIA AL COMMISSARIAMENTO

Dopo la fumata nera delle elezioni di Fiumicino, quasi scontato ormai il commissariamento della lega nazionale di Calcio, con l'incarico di presidente che potrebbe, per quanto riguarda la lega A, essere preso direttamente da Malagò. Di queste ore inoltre l'indiscrezione che Roberto Fabbricini dovrebbe assumere il posto di commissario della FIGC, in tale contesto uno tra Albertini o Costacurta potrebbe ricoprire il ruolo di Sub commissario. La decisione dovrebbe essere ufficializzata giovedì, durante una giunta straordinaria del CONI dedicata interamente al mondo pallonaro.

PRONTO IL RICORSO PER LA SEDE DELL'AGENZIA DEL FARMACO

Dovrebbe essere presentato a breve il ricorso con cui il governo si appellerebbe alla decisione dell'Europa di assegnare la nuova sede dell'EMA alla città di Amsterdam. Il ricorso presentato dall'esecutivo e spinto fortemente dal comune di Milano, punterebbe al mancato assolvimento da parte dell'Olanda degli obblighi imposti dopo le elezioni della nuova sede. L'EMA aveva come sede naturale la città di Londra, dopo l'attuazione della prima fase della Brexit era stata ricercata una nuova sede, le elezioni tenutesi il 20 Novembre scorso erano state vinte dalla capitale olandese, dopo un poco "consono sorteggio". Il ricorso verte sui ritardi della città di Amsterdam, che non riesce a trovare all'interno della mura cittadine una sede adeguata.

FCA FORNIRÀ UN MIGLIAIO DI AUTO A GUIDA AUTONOMA

Importante vittoria della FCA di Sergio Marchionne che in conferenza stampa ha ufficializzato un accordo con Google, accordo che prevede la fornitura di un migliaio di Taxi a guida autonoma. L'accordo prevede che l'azienda italo americana fornisca delle Chrysler Pacifica ibride a Waymo, la divisione auto di Google. Le auto dovrebbero essere utilizzate in tempi brevi per supportare la nascita di un servizio di Taxi a guida completamente autonoma, il cui lancio è previsto entro il prossimo semestre a Phoenix. In tempio brevissimi il servizio già testato in venticinque città americane, dovrebbe essere esteso a Atlanta, San Francisco, Detroit e Kirkland.

COPPA ITALIA, JUVENTUS CORSARA A BERGAMO

La Juventus di Massimiliano Allegri mette un piede nella finale di Coppa Italia andando a vincere 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta. Il 28 febbraio la squadra di Gian Piero Gasperini per ribaltare il risultato dovrà andare a vincere a Torino siglando due reti. I bianconeri partono fortissimo con il palo colpito da Gonzalo Higuain. I bianconeri siglano pochi minuti dopo il pareggio con il Pipita che sembra particolarmente in serata. La squadra bianconera sfiora poi diverse volte, soprattutto con Blaise Matuidi, la rete della tranquillità. La Dea ha la grande occasione di pareggiare su calcio di rigore, concesso dopo aver rivisto l'immagine al var, ma Gigi Buffon, al ritorno in campo dopo due mesi, dice di no al Papu Gomez. Gasperini nell'intervallo toglie Cornelius e inserisce Ilicic e i nerazzurri sono più tonici. Provano diverse volte a superare la resistenza bianconera, ma materialmente arrivano a tirare verso lo specchio in una sola altra circostanza trovando ancora chiusa la saracinesca di Gigi Buffon.

COPPA ITALIA, STASERA MILAN LAZIO

Dopo la vittoria dei rossoneri contro i bianconcelesti di domenica, con conseguenti polemiche legate al gol di braccio di Cutrone, si gioca stasera ancora una volta Milan-Lazio. I rossoneri sono nel miglior momento della loro stagione con tre vittorie di fila. I biancocelesti sono un po' in difficoltà, ma dovrebbero ritrovare Ciro Immobile. Sarà una partita interessante e dal finale apertissimo, considerando sempre che tra un mese ci sarà poi a campi invertiti la gara di ritorno. La vincente andrà a giocarsi la finale di Coppa Italia probabilmente contro la Juventus di Massimiliano Allegri che ieri sera ha superato allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia l'Atalanta grazie a un gol di Gonzalo Higuain.

© Riproduzione Riservata.