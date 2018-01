AUGURI BEFANA 2018/ Epifania, immagini, frasi, video e Gif: alcuni suggerimenti spiritosi (oggi 4 gennaio)

Befana 2018: auguri a tutte... le Befane e le iniziative per i più piccoli. Frasi spiritose per l'Epifania e i principali appuntamenti del 6 gennaio a Roma e a Milano

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Auguri Befana 2018

C’è un modo spiritoso per fare gli auguri per la Befana? Sicuramente sì! Il 6 gennaio ormai si approssima e c’è chi è in cerca di un modo originale e divertente per fare gli auguri. Ecco alcuni suggerimenti: “I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto?” “Molto spesso gli uomini credono che le donne vengano assunte solo per la loro presenza. Per fortuna tu non hai di questi problemi. Tanti auguri Befana mia.” “Di Befane ce ne son tante, ma di certo tu sei la più importante! Tu sei bruttina e un po’ puzzona, ma di certo sei la più buona!” “Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero.” “Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!” E infine “Care amiche belle e brutte, sulle scope ci siam tutte! Dolci e doni ai più esigenti, nelle calze autoreggenti. Mentre a voi, solo carboni instancabili mascalzoni. Lasciàti i doni sulla scia, baci auguri e voliam via!”

A ROMA E MILANO BEFANA PER I PIU' PICCOLI

Questi auguri, va detto, sono particolarmente adatti per chi vuole divertirsi con amiche da prendere bonariamente un po’ in giro. La Befana resta comunque una festa nel cuore di tutti i bambini, e in tutte le città saranno allestite zone ed eventi per rendere indimenticabile la giornata anche per i più piccoli. A Roma come da tradizione, anche se negli ultimi anni non sono mancate le polemiche a causa della presenza di bancarelle abusive, ci sarà la tradizionale festa in Piazza Navona, mentre a Milano da segnalare il corteo composto dai Re Magi, dalla Banda Civica, dai Martinitt, dalle majorettes e da vari gruppi in costume, parte dal Duomo e raggiunge la Basilica di Sant'Eustorgio. Presso il Cortile d’Onore di Palazzo Marino sarà possibile ammirare ancora, e fino al prosismo 7 gennaio, il grande presepe fatto arrivare direttamente da Città di Castello.

