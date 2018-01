Accoltella compagna e fugge/ Vicenza, arrestato Raffaele Busiello: si era allontanato con la figlia di 6 anni

Accoltella compagna e fugge portando con sé la figlia di sei anni: Raffaele Busiello individuato ed arrestato con le accuse di tentato omicidio e sequestro di persona.

04 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

È durata meno di 24 ore la fuga di Raffaele Busiello, il macellaio 38enne di origini napoletane, che ieri sera aveva accoltellato ripetutamente la compagna moldava di 37 anni, Olesea Talpa, prima di darsi alla macchia. È accaduto nella loro abitazione di Altavilla Vicentina, al culmine di una drammatica lite con la convivente poi accoltellata. Dopo essersi accanito sulla donna, si era allontanato portando con sé la figlia di sei anni e fuggendo a bordo della sua auto. L'arresto è avvenuto questa mattina: l'uomo, come riporta Corriere.it, era nascosto nell'auto, in un campo di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova, dove è stato individuato e bloccato dalle forze dell'ordine. Insieme a lui c'era anche la piccola figlia, portata via in ambulanza. Il macellaio dovrà ora rispondere delle accuse di tentato omicidio della compagna e sequestro di persona della bimba di sei anni. Dopo aver accoltellato la 37enne ed aver fatto perdere le sue tracce, erano scattate le ricerche sull'intero territorio nazionale. Secondo le prime indiscrezioni, già da diversi giorni si respirava un'aria molto tesa in famiglia e la discussione iniziata nella serata di ieri sarebbe stata solo l'ennesima di una lunga serie, come testimoniato anche dai vicini di casa.

ACCOLTELLA COMPAGNA E FUGGE DOPO LITE VIOLENTA

La vittima ha due figli: la bimba di sei anni, avuta dalla relazione con Raffaele Busiello ed un bambino, nato da una precedente relazione. Il macellaio ricercato fino a questa mattina, era già stato indagato in passato per maltrattamenti in famiglia. La discussione poi finita con il drammatico accoltellamento, si sarebbe consumata in assenza dei figli, che in quel momento si trovavano dai vicini. L'aggressione si è rivelata violenta: dopo essersi munito di un oggetto contundente, il 38enne aveva colpito la convivente in più parti del corpo, al collo, sul viso e all'altezza della mandibola, prima di accoltellarla arrivando così tanto in profondità da perforarle un polmone. Nonostante le gravi ferite, la vittima era riuscita a lasciare l'abitazione ed a chiedere aiuto ai vicini che avrebbero prontamente allertato le forze dell'ordine. Dopo la corsa in ospedale a Vincenza, era stata ricoverata nel reparto di chirurgia. Ancora in stato di choc aveva spiegato agli inquirenti: "Avevamo avuto degli screzi, continuavano a litigare". L'uomo resta invece in attesa di essere sottoposto a fermo.

