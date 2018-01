Allarme nube tossica a Pavia/ A fuoco capannone di rifiuti plastici: pericolo diossina

Allarme nube tossica a Pavia: intorno alle 19.15 in fiamme a Corteolona e Genzone un capannone di rifiuti plastici: pericolo diossina, intervenuta sul posto l'Arpa

Allarme nube tossica a Pavia, in fiamme un capannone industriale di rifiuti plastici. Come riporta il Corriere della Sera, a Corteolona e Genzona, nel Pavese, è scattato l’allarme attorno alle ore 19.15: al rogo un capannone di struttura imponente e in disuso, con le fiamme che stanno bruciano rifiuti plastici e pneumatici. Il magazzino dell’impianto è stato completamente avvolto dalle fiamme e nella zona si è levata una colonna di fumo nero e denso. I sindaci della zona, immediatamente avvertiti della situazione, hanno raccomandato ai residenti di non uscire dalle proprie abitazioni se non necessario e, inoltre, di non aprire le finestre e di non fermarsi all’aria aperta. Sul luogo si è recata l’Arpa (Agenzia regionale per l’Ambiente), con tecnici della squadra specialistica per effettuare i rilievi e per il monitoraggio dell’aria. Le ultime notizie non riportano ottimismo: secondo il quotidiano milanese, è previsto che il rogo continui per l’intera nottata: a destare preoccupazione è l'allarme diossina.

CAPANNONE IN FIAMME, ALLARME NUBE TOSSICA A PAVIA

Oltre alla squadra specialistica dell’Arpa e ai carabinieri, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Pavia, Broni, Voghera, Sant’Angelo Lodigiano e Milano con nove mezzi a disposizione. La colonna di fumo nero e denso, spinta dal vento, ha coperto buona parte della Bassa Pavese, in particolare tra Belgioioso e Miradolo Terme, e si sta spostando verso la zona di Lodi. I pompieri in questi minuti stanno facendo fronte a problemi di approvvigionamento idrico: necessario andare a riempire le autobotti nel vecchio abitato di Corteolona con viaggi continui a causa della scarsa pressione dell’acqua dagli idranti intorno al prefabbricato. Negli ultimi minuti sono arrivate sul posto anche le Guardie ecologiche volontarie e i carabinieri forestali. L’Arpa, come sottolinea su Twitter, ha posizionato un campionatore ad alto volume in zona Cascina San Giuseppe per il monitoraggio costante degli inquinanti.

Vasto #incendio capannone dismesso a Corteolona nel Pavese non ancora spento. #Arpa sempre sul posto, fin dalle prime ore. Posizionato campionatore ad alto volume in zona Cascina San Giuseppe per monitoraggio costante degli #inquinanti pic.twitter.com/EVRxxd5Q7x — ARPA Lombardia (@arpalombardia) 3 gennaio 2018

