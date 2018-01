BIMBO DI 5 ANNI MORTO IN CASA/ Ancona, il padre accompagnato in caserma: è sospettato

Bimbo di 5 anni ucciso in provincia di Ancona. Sospettato il padre, un 24enne macedone con problemi psichici. La madre del piccolo, incinta, trasportata in ospedale a Jesi

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Omicidio di un bimbo a Cupramontana (foto LaPresse)

Nel tardo pomeriggio di giovedì 4 gennaio 2017 si sarebbe consumato un terribile delitto a Cupramontana, in provincia di Ancona. E’ stato infatti ritrovato morto nella casa dove abitava un bambino di 5 anni, e secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, il responsabile sarebbe il padre. Un uomo di 24 anni, originario della Macedonia, che sarebbe da tempo in cura per problemi psichiatrici. Il piccolo è stato ritrovato a terra, privo di vita, dai carabinieri di Fabriano, allertati da una chiamata al 118 arrivata poco dopo le ore 18. Le forze dell’ordine hanno cercato di rianimare il bambino, ma non c’è stato nulla da fare, anche se nell’appartamento non c’erano tracce di sangue né ferite sul corpo del piccolo. Sul luogo del delitto si è recata anche la madre, a sua volta incinta di un altro figlio, che ha accusato un malore alla vista del bimbo morto e che a sua volta è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Urbani di Jesi.

BIMBO DI 5 ANNI TROVATO MORTO IN CASA, IL PAPA' SOTTO INTERROGATORIO

Col passare delle ore, stanno emergendo dei particolari sulla dinamica dell’omicidio, col bambino esanime a terra che è stato rianimato per più di 40 minuti dai carabinieri accorsi, ma senza esito. La chiamata al 118 è arrivata da via Niccolò Bonanni a Cupramontana, e la zona è ancora attualmente sotto piantonamento dei carabinieri. Il 24enne padre del bambini è sotto interrogatorio, con il Pm di Ancona Valentina Bavaj che si è recata a Cupramontana, ma ancora non si sa se abbia ammesso o meno la responsabilità per la morte del piccolo. I sospetti sul padre sono particolarmente forti, non solo per i già citati problemi psichici che avevano fatto parlare in paese riguardo l’instabilità dell’uomo, ma anche perché solo lui sembra essere stato in compagnia del bambino prima del suo ritrovamento, quando era ormai senza vita. Si attende la prima ricostruzione ufficiale da parte dei carabinieri.

