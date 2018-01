Cervinia sotto la neve/ Video, maltempo e pericolo valanghe: Protezione Civile, "Non uscite di casa"

Cervinia sotto la neve, il maltempo ha colpito la località di Aosta: maltempo e pericolo valanghe, la Protezione Civile consiglia di non uscire di casa

Cervinia sotto la neve (Twitter)

Cervinia sotto la neve, maltempo e pericolo valanghe: situazione da monitorare con attenzione nella località di Aosta. Infatti, sono caduti circa due metri di neve nel comune di Valtournenche ed è scattata l’allerta. Gli impianti sciistici sono stati chiusi, così come la strada regionale che scende verso Saint Vincent: "La strada tra Cervinia e Valtournenche è chiusa in entrambi i sensi di marcia dal Lago Blu alla Frazione Singlin. Al momento non è stato comunicato un orario di riapertura, eventuali aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili", l'ultimo aggiornamento del Comune alle ore 17,00. La Protezione civile ha inviato un monito chiaro, a testimonianza della pericolosità della situazione: “La Protezione Civile consiglia di evitare di stare all'aperto se non strettamente necessario. Ulteriori aggiornamenti della situazione saranno comunicati nel corso della giornata”, il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Cervinia Valtournenche - Ski Paradise.

CERVINIA SOTTO LA NEVE: PERICOLO VALANGHE

Lungo il tratto della strada che è stato chiuso, come sottolinea il Corriere della Sera, sono scese due slavine, una delle quali ha raggiunto la strada. Una colata di piccole dimensioni, invece, è caduta vicino ad un albergo a Cervinia, ma fortunatamente senza provocare alcun danno. Situazione da monitorare anche a Courmayeur, dove alcune grandi valanghe di neve umida, generate dal rialzo termico, si sono staccate. Da segnalare anche in mattina alcuni distacchi dai pendii dietro al Traforo del Monte Bianco. La situazione a Cervinia è quella che presenta più preoccupazione, con il rischio valanghe a livello 4. Sono stati allertati il soccorso alpino, oltre la protezione civile, per un pronto intervento. “Le valanghe che si staccano creano un soffio che arriva in paese e può essere fastidioso anche per questo consigliamo di stare in casa”, il commento dal Cervino Turism Management riportato dai colleghi di Repubblica. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, preoccupazione per la situazione nella località aostana: ecco il video.

© Riproduzione Riservata.