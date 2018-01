DONNA MORTA E LEGATA SUL LETTO/ Agropoli (Salerno): trovata nuda e imbavagliata

Donna morta e legata sul letto: choc ad Agropoli, Salerno, dove una 50enne forse cinese è stata trovata uccisa, imbavagliata e completamente nuda. Mistero sulle cause della morte

04 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Donna trovata morta e legata sul letto a Salerno (LaPresse)

Choc nel Salernitano quando ieri sera una donna di 50 anni e di nazionalità forse cinese (ha tratti orientali) è stata ritrovata nuda, legata a letto e imbavagliata ma soprattutto morta nella sua abitazione di Agropoli, in un condominio dei tanti che si trovano tra Via Caravaggio e Via Risorgimento: è la zona centrale della città e a dare l’allarme è stato lo stesso proprietario dell’abitazione che aveva bussato per diversi minuti alla porta, non avendo alcuna risposta. Quando poi i carabinieri sono entrati forzando la porta, la scena raccapricciante davanti ai loro occhi si è stagliata subito: la malcapitata aveva mani e piedi legati, lo scotch in bocca ed era completamente nuda sul letto. La scientifica sta ancora effettuando tutti i controlli del caso con le analisi approfondite per provare a capire come e in che modo la donna sia morta, se uccisa in un primo momento e poi legata o se invece sia deceduta proprio per soffocamento data la posizione in cui è stato ritrovato il suo corpo.

ESCLUSO IL SUICIDIO

Quello che finora è certo è che non si dovrebbe trattare di un suicidio: gli inquirenti, come riporta Il Giornale del Cilento, hanno escluso la pista suicida visto che la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa e non vi sarebbero i tipici segni e modalità di una ipotesi del genere. Sul caso indagano i carabinieri di Agropoli, i colleghi di Salerno, la Scientifica e la procura di Vallo della Lucania: tra le principali piste al momento battute vi sarebbe quella di un possibile gioco erotico finito molto male, e comunque di un omicidio che finora ha i perfetti tratti del mistero. La salma della donna è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e qui vi saranno sottoposti i vari esami autoptici nelle prossime ore. Alcuni media locali già ipotizzano un possibile giro di prostituzione dietro al delitto orrendo ma finora non vi sono elementi tali da poter dare qualche conferma a nessuna delle ipotesi fatte dalla Procura.

