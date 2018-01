INTEL, FALLA NEI PROCESSORI/ Miliardi di cpu, pc e smartphone "hackerabili": la soluzione (purtroppo) è shock

Bug CPU, minacciati miliardi di dispositivi: sicurezza Intel a rischio e possibile grave impatto sulle prestazioni dei computer. Ecco cos'è e quali sono i rischi reali.

04 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Il nuovo anno è cominciato con una notizia davvero drammatica in fatto di sicurezza informatica poiché metterebbe a rischio "miliardi di dispositivi". È questo il preoccupante dato che giunge dopo un attento lavoro eseguito dagli analisti di sicurezza informatica di Google Project Zero, i quali hanno messo in guardia tutti coloro che utilizzano microprocessori Intel. Secondo quanto emerso, ad essere a rischio sicurezza sarebbero computer desktop, ma anche smartphone e server cloud progettati negli ultimi dieci anni, per via di alcune falle che sono state individuate e che permetterebbero a potenziali hacker un semplice accesso a tutte le informazioni presenti sui vari dispositivi, dunque dati sensibili e non solo, portando al tempo stesso ad un rallentamento del PC fuori dal comune. Ad essere vulnerabili non sarebbero solo le CPU ma anche i dispositivi e i SO in esecuzione su questi processori. I dettagli sul baco di sicurezza sarebbero ancora scarni in quanto Intel sarebbe già al lavoro al fine di evitare il peggio e procedere così ad un veloce aggiornamento, eppure dalle informazioni finora emerse la situazione sembra essere molto delicata. Quali sarebbero, dunque, i rischi concreti ai quali si andrebbe incontro? Lo spiega il portale Punto Informatico, secondo il quale per via del bug presente, un eventuale hacker potrebbe addirittura accedere anche a quelle aree di memoria protette assegnate al kernel, compresi i privilegi di accesso di un utente standard. In altri termini, sarebbero a rischio password, dati di accesso, copie cache di file su disco e molte altre informazioni sensibili. In base a quanto ipotizzato dagli stessi ricercatori che hanno lanciato l'allarme, pare che sarebbe sufficiente addirittura un semplice script JavaScript malevolo per compromettere migliaia di informazioni.

BUG CPU, MELTDOWN: COS’È E QUALI SONO I RISCHI

Ad essere stati colpiti dal baco sarebbero in modo particolare i microprocessori Intel con architettura x86-64. L'origine del bug che ora mette a repentaglio tutti i processori del mondo sarebbe da rintracciare precisamente nell'hardware "fisico" della microarchitettura in questione. Il problema è che, a quanto pare, non basterebbe un semplice aggiornamento al microcodice veicolato tramite un aggiornamento del firmware UEFI per risolvere la falla e questo renderebbe ancora più arduo l'intero lavoro compiuto attualmente da Intel. In questo caso specifico, dunque, la patch dovrà agire a livello di sistema operativo coinvolgendo in tal senso non solo Windows ma anche Linux e macOS. Quello scoperto e che prende il nome di "Meltdown", secondo uno dei ricercatori, Daniel Gruss, sarebbe "probabilmente uno dei peggiori bug della CPU mai individuato". Come si potrebbe procedere, dunque, all'eliminazione del bug? Come spiega Mainfatti.it, sarebbe necessario "riprogettare" i kernel attraverso la tecnica del Kernel Page Table Isolation (KPTI). In tal modo, gli indirizzi di memoria assegnati al kernel sono 'separati' ai normali processi utente e ciò porterà inevitabilmente ad un drastico rallentamento del computer poiché il processore sarà chiamato a svolgere un "sovraccarico" di lavoro. Al fine di gestire le varie informazioni, infatti, dovrà passare continuamente dalla memoria kernel a quella utente con un inevitabile impatto sulle prestazioni generali della CPU, che a seconda del modello di processore potrebbe avere un'incidenza addirittura fino al 30%.

© Riproduzione Riservata.