Incidente stradale/ Gaeta, tir travolge auto: pedone investito e ucciso (oggi, 4 gennaio 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 4 gennaio 2018, e aggiornamenti. Gaeta, tir travolge auto: pedone investito e ucciso. Nel Novarese carro funebre tampona auto: morti due coniugi

04 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale

Il traffico è rimasto chiuso sino a tarda notte nella città di Gaeta, in provincia di Latina, a causa di un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri. Stando alle prime ricostruzioni, un autoarticolato è finito fuori trada per evitare un'auto, ma ne ha travolto un'altra con a bordo due persone. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato molto complicato: sono intervenuti con la priorità di estrarre due persone dalle lamiere, una ancora in gravissime condizioni, ma nell'incidente stradale si è registrata anche una vittima. Come riportato dal Corriere della Sera, solo più tardi si è scoperto che a perdere la vita nell'incidente stradale è stato un ragazzo che stava camminando insieme al cane quando è passato il tir. L'animale aveva fatto ritorno a casa senza il padrone, allarmando così i familiari. Solo a tarda notte, quando è stato sollevato completamente l'autoarticolato, i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo esanime.

NOVARESE, CARRO FUNEBRE TAMPONA AUTO: MORTI CONIUGI

Un incidente stradale è avvenuto sull'autostrada A4, all'altezza del Comune di Romentino, poco dopo le 23 di ieri. Un'auto è stata urtata da un carro funebre e i coniugi a bordo sono morti. La passeggera 55enne è morta sul colpo, il marito 56enne, originario di Varallo Sesia, è deceduto qualche ora dopo in ospedale a Novara. Dai rilievi condotti dagli agenti della polizia stradale di Novara Est è emerso che il carro funebre, di rientro da Lecce con al volante un 31enne, ha tamponato la Fiat 600 che viaggiava in direzione di Torino nel tratto di autostrada che attraversa il Novarese. Ferite lievi per un 50enne di Soprana, che pare fosse alla guida dell'utilitaria tamponata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara e del distaccamento di Magenta per mettere in sicurezza i veicoli. I feriti invece sono stati soccorsi dalle ambulanze dell'Areu, Agenzia della Regione Lombardia di emergenza urgenza.

© Riproduzione Riservata.