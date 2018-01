Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 4 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 2/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 4 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.2/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritornano per il secondo appuntamento di questo nuovo anno, mentre ci avviamo verso la conclusione delle festività. I premi intanto continuano a regalare tanti bottini a tutti i vincitori che grazie ai giochi Sisal sono riusciti a conquistare i primi posti in classifica. La statistica dell'ultima estrazione ha infatti premiato con 45 mila euro un fortunello di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, grazie ad un terno centrato sulla ruota di Palermo. In seconda posizione invece Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un giocatore è riuscito a indovinare un terno sulla ruota cittadina per un premio di 23.750 euro. Ultimo posto a Merate, in provincia di Lecco, ancora una volta grazie ad un terno sulla ruota di Palermo. Il premio in questo caso è stato di 16.500. Il 10eLotto ha premiato invece due 9 realizzati a Napoli e in provincia di Macerata, a Cingoli, del valore di 20 mila euro cadauno. In terza posizione troviamo invece un 2 indovinato a Lomazzo, in provincia di Como, con un premio di 12.500 euro. In tutto, il Lotto e 10eLotto hanno premiato gli italiani con più di 30 milioni di euro in vincite dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo arrivati al momento fatidico per tutti i giocatori del Lotto, che questa sera parteciperanno alla nuova estrazione. Trovare i numeri da giocare è ancora uno dei compiti più difficili degli aspiranti vincitori, tanto da mettere in difficoltà anche gli appassionati più collaudati nel gioco Sisal. Per fortuna anche nel nuovo anno ritorna la nostra Rubrica, che assieme alla smorfia napoletana cercherà di sollevarvi da un incarico così gravoso. Partiremo dalla news di oggi per trovare dei numeri tutti da giocare e parleremo della scelta di una 22enne di rendere felice il fidanzato in modo particolare. Una ragazza di Honk Kong ha infatti deciso di sottoporsi a 30 interventi chirurgici solo per assumere un aspetto più occidentale e riuscire a soddisfare i gusti del giovane compagno. Da un piccolo intervento, Berry è passata poi ad operazioni estetiche sempre più complesse e costose, diventando dipendente dai trattamenti chirurgici. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la bellezza, 7, l'operazione, 16, il fisico, 11, il modello, 57, e l'ideale, 79. Come Numero Oro scegliamo invece il piacere, 4.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a lievitare e raggiungerà quota 80,7 milioni di euro per il concorso di questa sera. Il nuovo anno inizia infatti con il montepremi ancora intatto, alla ricerca di un papabile alla vittoria finale. In assenza della sestina vincente, tutti i giocatori continuano a riscuotere premi grazie a tutte le quote minori, con altrettanti bottini interessanti. L'ultima estrazione in particolare ha portato infatti fortuna ai tre fortunelli che hanno centrato il 5 e si sono portati a casa oltre 57 mila euro. A seguire due giocatori che con il 4 + hanno vinto più di 28 mila euro, mentre scendono le altre quote, a partire dal 3+. Il premio è stato di 2.142 euro e i vincitori 94, mentre 621 tagliandi fortunati hanno registrato il 4 da 280,69 euro. Molti di più i giocatori che hanno realizzato il 3, pari a 24.521 e con un premio di 21,42 euro, mentre a concludere troviamo il premio del 2, questa volta di 5 euro tondi e conquistato da 350.605 appassionati. Il premio corrisponde quindi a quanto messo in palio dallo 0+, solo che in questo caso i vincitori sono stati 17.533. 10 euro invece a tutti gli 8.451 giocatori che sono riusciti a centrare l'1+, mentre 1.380 vincitori hanno conquistato i 100 euro messi in palio dal 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot e il SuperEnalotto hanno già avviato il conto alla rovescia, in previsione del concorso di questa sera. Nelle prossime ore tutti i giocatori che vorranno tentare la sorte e conquistare il montepremi correranno verso le mete preferite per giocare i propri numeri vincenti, ma siamo sicuri di aver pensato proprio a tutto? Non è solo la fase iniziale del gioco Sisal a regalare qualche difficoltà agli appassionati, ma anche quella finale. Come investire parte della nostra vincita su un progetto vincente? A rivelarlo sarà ancora una volta la nostra Rubrica, grazie al supporto di KickStarter. Oggi parleremo di Eelo, un sistema operativo per cellulari di largo interesse, in grado di associare i servizi web ai migliori requisiti in materia di sicurezza. Eelo permette infatti di condividere i nostri contenuti preferiti e privati grazie ad un software sicuro, che permetterà di accedere anche ai maggiori strumenti online per le email, foto e molto altro ancora. Si tratta inoltre di un progetto no-profit e aperto a tutti, destinato al pubblico. Il goal di 25 mila euro è già stato raggiunto, ma possiamo aderire all'iniziativa ancora per i prossimi 16 giorni. I numeri vincenti invece vi attendono fra pochissimo!

