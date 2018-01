MANO BIONICA IMPIANTATA IN UNA DONNA/ Almerina è la prima in Italia: ecco come fa a toccare gli oggetti

Almerina Mascarello, mano bionica impiantata in una donna per la prima volta in Italia: ecco come funziona e come riesce a toccare gli oggetti di tutti i giorni. Le nuove frontiere

04 gennaio 2018 - agg. 04 gennaio 2018, 12.47 Niccolò Magnani

Mano bionica, la prima in Italia (foto da Twitter)

Almerina Mascarello è la prima donna in Italia che potrà sentire, toccare e utilizzare gli oggetti con una mano.. bionica! La scoperta e la novità raccontata dalla Scuola Superiore Sant’Anna vede un prodigio della tecnica applicata con la maestria tecnologica italiana assieme al Politecnico di Losanna (Svizzera). Come in un film di fantascienza, ora Almerina potrà percepire il contatto con gli oggetti dopo l’intervento eseguito nel giugno 2016 al Policlinico Gemelli di Roma dall’equipe del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. Un futuro più hi-tech e più legato ai bisogni essenziali dei cittadini, come dimostra questo caso strabiliante messo a punto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il PoliLosanna. «La mano bionica è una versione migliorata di quella impiantata su un uomo danese nel 2014», spiegano gli esperti della scuola toscana che hanno dato la notizia stamani. “Migliorata” perché la donna può uscire e girare per la città con la propria mano bionica impiantata grazie ad un zainetto che permette il trasporto del sistema elettronico che “dirige” l’arto tecnologico.

SUPERATI I 6 MESI DI TEST

Come ha spiegato il direttore dell’equipe di lavoro al Sant’Anna, Silvestro Micera, «l’elettronica è rinchiusa in uno zainetto che Almerina potrà portare sempre con sé. Racchiude il sistema che registra i movimenti dei muscoli e li traduce in segnali elettrici, poi trasformati in comandi per la mano». Vi è poi un altro sistema messo a punto che trasforma di fatto l’informazione registrata dai sensori della mano “bionica” in segnali da inviare ai nervi e quindi in nuove informazioni sensoriali. «Nel 2016 la donna ha portato con sé lo zainetto in giro per la Capitale, per sei mesi di test gli esperti hanno tenuto sotto controllo l'utilizzo e il funzionamento della mano bionica che era stata impiantata nel giugno del 2016», spiegano ancora dalla Scuola Superiore Sant’Anna. L’obiettivo dei prossimi di mesi invece sarà quello di rendere sempre meno ingombrante il sistema di controllo elettronico in modo da eliminare nel immediato futuro anche la scomodità di dover andare in giro sempre con uno zainetto appresso; di certo però la novità è sotto gli occhi di tutti e un nuovo “senso del tatto” è provato (e funzionale) dalla donna divenuta a suo modo una anticipatrice del prossimo futuro.

