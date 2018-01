SALDI 2018, INVERNALI/ Roma, partenza anomala: qualcuno ha già "bruciato i tempi"

Saldi 2018, partenza anomala a Roma: qualcuno ha già "bruciato i tempi". Alcuni esercizi hanno anticipato l'avvio degli sconti, anche se il calendario delle date è già stato diramato

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Saldi, si scaldano i motori

Le date sui saldi invernali sono state rese note per tempo, con i vari esercizi pronti a lanciare i vari sconti per vivere un ultimo colpo di coda nelle vendite dopo gli incassi di Natale. Ma nonostante le regole siano chiare per tutte, c’è sempre qualcuno che cerca di bruciare i tempi o, più prosaicamente, di barare. A Roma e nel Lazio ad esempio l’inizio ufficiale di questi saldi invernali è previsto per venerdì 5 gennaio, ma nonostante questo molte persone hanno segnalato, in alcune celebri vie dello shopping capitolino come via Cola di Rienzo e via del Corso, che gli sconti sono già stati applicati su molti articoli. E’ una pratica che in realtà, a macchia di leopardo, riguarda un po’ tutta Italia, con alcuni negozianti che provano a bruciare sul tempo la concorrenza, magari applicando sconti in bella vista sui quali non viene apposta la dicitura “saldi”, ma che comunque presentano cali di prezzo importanti.

IL CALENDARIO COMPLETO REGIONE PER REGIONE

Il calendario regione per regione dei saldi invernali è comunque il seguente: Abruzzo: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Basilicata: dal 2 gennaio 2018 all’1 marzo 2018. Calabria: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018. Campania: dal 5 gennaio 2018 al 2 aprile 2018. Emilia Romagna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018. Lazio: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018. Liguria: dal 5 gennaio 2018 al 18 febbraio 2018. Lombardia: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Marche: dal 5 gennaio 2017 all’1 marzo 2018. Molise: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Piemonte: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018. Puglia: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018. Sardegna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Sicilia: dal 6 gennaio 2018 al 15 marzo 2018. Toscana: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Umbria: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018. Valle D’Aosta: dal 3 gennaio 2018 al 31 marzo 2018. Veneto: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018.

