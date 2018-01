Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Venezia, colpo grosso al Palazzo Ducale (4 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Venezia, colpo grosso al Palazzo Ducale. Il maltempo flagella l'Europa. Dramma della montagna in Val Venosta. Proteste sul blog di Grillo (4 gennaio 2018).

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Venezia - La Presse

VENEZIA, COLPO GROSSO AL PALAZZO DUCALE

Un vero e proprio colpo alla Lupin quello che ha interessato il Palazzo Ducale di Venezia, dove sono stati rubati alcuni preziosi gioielli appartenenti alla collezione dello sceicco Al Thani. I gioielli che potrebbero arrivare a valere alcuni milioni di euro, sono stati sottratti da una teca attorno alle 10. Immediato l’allarme con decine di uomini della sicurezza che hanno bloccato le uscite, ma che non sono riusciti ad impedire ai ladri di dileguarsi tra la folla. I gioielli, un paio di orecchini e una spilla, erano chiusi all’interno di una teca allarmata, e gli investigatori stanno cercando di capire come hanno fatto i ladri ad impossessarsene. I monili facevano parte della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja" una mostra inaugurata nel settembre scorso e che avrebbe chiuso i battenti proprio oggi.

IL MALTEMPO FLAGELLA L'EUROPA

Non è solo il nostro paese ad essere attanagliato in queste ore dalla morsa del maltempo, un maltempo che infatti non sta risparmiando nessun paese del vecchio continente. La situazione più difficile in Francia dove gli impetuosi venti di burrasca stanno flagellando le città, in tale contesto le autorità hanno chiuso oggi la torre Eiffel, stante le raffiche di vento di oltre 150 Km/h. Situazione pesante anche nel nord del paese transalpino, dove le onde di oltre 10 metri hanno portato morte e distruzione. Ma non è solo la Francia a patire disagi, oggi all’aeroporto di Amsterdam cancellati un quarto dei voli in partenza a causa del forte vento, vento che in Inghilterra ha lasciato senza corrente elettrica oltre 100.000 abitazioni.

DRAMMA DELLA MONTAGNA IN VAL VENOSTA

Una bambina di 11 anni è morta questo pomeriggio a causa di una valanga che ha colpito un gruppo di sciatori tedeschi. La piccina che era insieme alla madre è stata sepolta da un improvviso smottamento in alta Val Venosta. Immediato l'intervento dei cani antivalanga, con le unita cinofile che erano riuscite ad estrarre la piccina ancora in vita. Inutili però i soccorsi operati anche con un defibrillatore portatile, la undicenne è morta prima dell’arrivo in ospedale. La madre una 45enne di cui non sono state rese note le generalità è invece in gravi condizioni. Per evitare altri "distacchi nevosi" vietati l’uso delle motoslitte, il provvedimento rende sicuramente più difficili i soccorsi operati in zona.

PROTESTE SUL BLOG DI GRILLO

L’ennesimo improvviso blocco delle "parlamentarie" ha fatto scoppiare le proteste degli attivisti sul blog del M5S. Il sito di fatto è stato letteralmente preso d’assalto stante il termine ultimo per poter presentare la propria candidatura alle liste delle prossime elezioni. Troppo l’afflusso e come di solito avviene quando ci sono da presentare candidature il sito si è bloccato. Gli organizzatori del movimento hanno cercato di porre un rimedio allungando i tempi in cui era possibile proporre il proprio nome, ma non sono riusciti ad evitare le critiche degli attivisti, ai quali appare sempre più strano che durante qualsiasi tipo di candidatura il sito vada in blocco. Il sospetto è che le "parlamentarie" siano "pilotate", un sospetto che neppure le scuse di Grillo riesce ad evitare.

COPPA ITALIA, LA JUVENTUS È LA QUARTA SEMIFINALISTA

La Juventus raggiunge l'Atalanta nella seconda semifinale di Coppa Italia dopo che la settimana scorsa si era deciso che l'altra sarebbe stata Milan-Lazio. I bianconeri vanno subito in vantaggio nel quarto di finale contro il Torino, grazie a un gol di Douglas Costa. Il brasiliano calcia di sinistro una palla che gli cade dall'alto, deviata da un tiro cross dentro di Paulo Dybala. Nella ripresa poi sigla la rete del raddoppio Mario Mandzukic che causa non poche polemiche. Prima della palla per il croato infatti Sami Khedira effettua un duro recupero su Afriye Acquah, che viene considerato sul pallone dall'arbitro Doveri anche dopo aver chiamato il var. Le proteste sono enormi da parte della squadra granata, con Sinisa Mihajlovic infuriato che viene anche espulso.

SERIE A, È GIÀ VIGILIA PER L'INTER

E' già vigilia di Serie A per l'Inter di Luciano Spalletti che domani sera sarà ospite all'Artemio Franchi contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. I nerazzurri devono tornare a vincere dopo alcuni turni molto complicati, ma si troverà di fronte una viola che è in un momento di crescita davvero molto importante. Se l'Inter ha fatto appena due punti nelle ultime quattro, alle quali vanno aggiunge le non certo brillanti prove contro Pordenone e Milan in Coppa Italia, la Fiorentina invece è imbattuta in Serie A dal 5 novembre quando cadde proprio tra le mura amiche col risultato di 2-4. La giornata della massima serie sarà però aperta alle ore 18.00 allo Stadio Bentegodi dove si disputerà la gara Chievo Verona-Udinese.

