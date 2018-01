AUGURI BEFANA 2018/ Epifania, immagini, frasi, video e Gif: le mete migliori per festeggiare (oggi 5 gennaio)

Auguri Befana 2018: Epifania, le mete migliori per festeggiare. Come sfruttare al meglio il weekend del 6 gennaio: ecco le iniziative più interessanti in giro per l'Italia

05 gennaio 2018 Fabio Belli

Auguri Befana 2018

Vi state preparando agli auguri della Befana? L’Epifania 2018 cade di sabato, ci sarà dunque la possibilità di vivere pienamente un weekend dedito alle celebrazioni per il 6 gennaio (anche se in molti avrebbero preferito un giovedì o un venerdì per riuscire a sfruttare il ponte). Due giorni in cui le iniziative in giro per l’Italia per festeggiare quello che di fatto sarà l’ultimo giorno delle festività natalizie, abbonderanno. Si possono dunque scegliere mete ad hoc per vivere al meglio l’atmosfera della Befana. Si parte dalla provincia di Pesaro e Urbino che viene considerata un po’ la capitale della Befana, visto che ogni anno ad Urbania va in scena la Festa Nazionale della Befana, con le strade addobbate e piene di allestimenti artistici, senza dimenticare la “Casa della Befana” dove si potrà incontrare la vecchina in carne ed ossa. A Comacchio, in una tradizionale meta per vacanze e weekend, andrà in scena una splendida festa delle luci, ma il piatto forte sarà la tradizionale “marcia delle Befane” denominata La Tamplà.

AUGURI BEFANA 2018, FESTE IN PIAZZA E PUPAZZI BRUCIATI

A Verona l’evento per l’Epifania si chiama “Brusa la Vecia”, letteralmente “Brucia la Vecchia”, in cui un enorme pupazzo della Befana, fatto di stracci di stoffa e legna, verrà dato alle fiamme mantenendo un’antica tradizione popolare. Per gli amanti del cinema, nel parco a tema romano “Cinecittà World”, ci sarà l’anteprima del film di animazione “Leo da Vinci, Missione Monna Lisa”, un appuntamento che potrà fare senz’altro piacere ai più piccoli. A Montelepre, la Sagra della Sfincia è una vera e propria superclassica dell’epifania, una frittella fatta di acqua, farin, zucchero e miele che nella provincia di Palermo rappresenta il modo classico per salutare le feste. Da sud tornando a Nord, a Faenza la Befana chiude il classico palio citadino, il Niballo, festa che si chiude bruciando il guerriero Niballo in piazza e bevendo il tipico Vin Brulé di Faenza, il Bisò: per questo l’evento viene chiamato “Nott de Bisò”.

