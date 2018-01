Bossi/ Fondi Lega, motivazioni condanna: "Consapevole e istigatore di appropriazione di denaro pubblico"

Bossi, Fondi Lega: arrivano le motivazioni della sentenza di condanna a 2 anni e 3 mesi. Per i giudici il senatur fu consapevole e istigatore di appropriazione di denaro.

05 gennaio 2018 Emanuela Longo

Umberto Bossi (Wikipedia)

Sono state rese note oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 2 anni e tre mesi a carico di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, nell'ambito dell'inchiesta "The Family". Secondo i giudici del Tribunale di Milano, Bossi fu "consapevole concorrente, se non addirittura istigatore, delle condotte di appropriazione del denaro" della Lega ma che proveniva dalle casse dello Stato. I Soldi venivano impiegati "per coprire spese di esclusivo interesse personale" non solo suo ma anche della sua famiglia. È Repubblica.it a riportare il contenuto delle motivazioni nelle quali si legge anche come le condotte del senatur siano state condotte "nell'ambito di un movimento" che è cresciuto "raccogliendo consensi" come opposizione "al malcostume dei partiti tradizionali". La sentenza di condanna da parte dei giudici milanesi era giunta lo scorso 10 luglio e oltre alla condanna a carico dell'ex leader del Carroccio era giunta anche quella al figlio Renzo (1 anno e sei mesi) e all'ex tesoriere del partito, Francesco Belsito (2 anni e sei mesi). Secondo i giudici, i tre avrebbero speso i fondi destinati alla Lega per fini privati.

BOSSI, FONDI LEGA: LA TESI DELLA PROCURA

Ad essere coinvolto nel caso "The Family" che portò lo scorso luglio alle tre condanne dei giudici del tribunale di Milano, anche Riccardo Bossi, altro figlio di Umberto ma giudicato con rito abbreviato in un processo a parte. Il magistrato Maria Luisa Balzarotti era arrivata alla sua decisione al termine del processo che aveva preso il medesimo nome rinvenuto sulla cartella dei documenti sequestrata a Belsito e nella quale erano presenti le spese private sostenute dalla famiglia Bossi ma con i soldi del partito arrivati anche tramite i rimborsi elettorali. Secondo la pubblica accusa rappresentata dalla procura, Bossi sosteneva i costi della sua famiglia attraverso i fondi della Lega agendo in modo "consolidato e concordato". Sempre nei documenti delle motivazioni della sentenza di condanna compaiono le liste delle spese private sostenute dai tre imputati e che comprenderebbero multe, cartelle esattoriali, ma anche cene in locali e trattamenti di bellezza per un totale di diverse centinaia di migliaia di euro.

