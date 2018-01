Eurojackpot/ Estrazione n 01/2018: i numeri vincenti! (oggi, 5 gennaio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 01/2018: numeri vincenti del 5 gennaio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

05 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

La prima estrazione dell'anno di Eurojackpot è arrivata: oggi, venerdì 5 gennaio 2018, verranno estratti i numeri vincenti. Il montepremi relativo al primo appuntamento di questo concorso con il nuovo anno è di 43 milioni di euro. Un bottino particolarmente intrigante per chi vorrebbe cambiare radicalmente la propria vita. Se tra i vostri propositi per il nuovo anno c'è anche quello di vincere a Eurojackpot, allora dovrete seguire con attenzione l'estrazione di stasera, perché potrebbe regalarvi belle sorprese. Si riparte, dunque, con la determinazione per migliorare i risultati della settimana scorsa, l'ultimo appuntamento del 2017 con la dea bendata. In quell'occasione un giocatore sfiorò il colpaccio, ma potè comunque festeggiare visto che con il 5+1 si garantì poco più di 1,6 milioni di euro. Fatichiamo a immaginare come sia cambiata l'esistenza di questa persona nel giro di poche ore, così come i piani per il nuovo anno.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

L'Epifania è pronta a portar via tutte le feste, ma voi potrete rompere la tradizione vincendo ad Eurojackpot. Chi non avrebbe voglia di farlo dopo una grande vincita? Pensiamo, ad esempio, a quei due italiani che hanno realizzato il 4+2 la settimana scorsa, ottenendo una vincita da 4.554,50 euro. Non si tratta di una somma clamorosa, ma sicuramente è stata d'aiuto per chiudere al meglio l'anno e per fare progetti per quello che abbiamo appena accolto. Queste riflessioni potrebbero toccare a voi stasera, visto che è attesa l'estrazione di Eurojackpot. Il tempo dei countdown non è ancora finito, ce n'è uno da far partire per stasera, ma prima ripercorriamo quanto accaduto nell'ultima estrazione. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 16-30-30-40-43, Euronumeri 2-4. L'auspicio in vista dell'estrazione di oggi è che possiate cominciare col botto il nuovo anno. E quindi buona fortuna per stasera!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.