Incidente stradale/ A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni (oggi, 5 gennaio)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 gennaio, e gli aggiornamenti. A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni. Villabate, muore motociclista

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l'autostrada A23, nel tratto compreso tra Udine Nord e Sud. Mamma e figlio sono rimasti feriti e portati in ospedale in seguito allo scontro tra una Renault Mégane Scénic e un autoarticolato con trattore portoghese e rimorchio spagnolo. Il mezzo pesante era guidato da una donna romena di 49 anni, mentre la vettura era guidata da una 34enne che vive in un piccolo paese della Collinare Friulana. Nell'abitacolo viaggiava anche suo figlio, un bambino di 5 anni. Come riportato da Il Gazzettino, proprio loro hanno avuto la peggio nello scontro. Illesa invece l'autotrasportatrice. Sul posto è intervenuta l'equipe medica con ambulanza che ha portato i due feriti in ospedale a Udine. Lesioni lievi per la madre, grave invece il bambino. La polizia stradale di Palmanova è intervenuta per i rilievi, mentre i vigili del fuoco del Comando di via Popone si sono occupati della bonifica dei mezzi incidentati.

VILLABATE, SCOOTER FINISCE FUORI STRADA: MORTO 45ENNE

Un incidente stradale mortale è avvenuto oggi, venerdì 5 gennaio 2018, a Vllabate. Un motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto sulla rampa di svincolo tra la strada statale 121 e l'autostrada A19 in direzione Catania. L'Anas ha informato che il traffico nella zona risulta attualmente rallentato, nel frattempo si stanno effettuando i rilievi per chiarire la causa dell'incidente. A condurli gli agenti della polstrada e gli operai dell'Anas. Pare che comunque nessun altro mezzo sia coinvolto. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni, nato a Palermo ma residente a Misilmeri. Era alla guida di uno scooter Yamaha quando è finito fuori strada. L'impatto è stato molto violento, infatti i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando a quanto riferito dalla sala operativa della Polizia stradale, e riportato da Palermo Today, l'uomo indossava un casco, modello “scodella”, che si è frantumato nell'impatto.

