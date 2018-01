Mamma a 56 anni senza fecondazione assistita/ Treviso, gravidanza naturale da record: i medici, "un miracolo"

Incinta a 56 anni: è quanto accaduto a una donna di Treviso che di recente ha partorito in modo naturale per la terza volta e senza alcun ricorso alla procreazione assistita

Gravidanza, una donna incinta (Pixabay)

MAMMA A 56 ANNI DI UNA BIMBA

Il dottor Paolo Scantamburlo, lo specialista in Ostetrica e Ginecologia che l’ha seguita durante tutte le fasi della gestazione, ha candidamente ammesso che si è trattato di “un vero miracolo”, ma si potrebbe parlare anche di regalo di Natale in ritardo, vista la tempistica: sta destando infatti molto scalpore la vicenda di una donna di Casale sul Sile (comune in provincia di Treviso) che è diventata mamma per la terza volta all’età di 56 anni. La notizia è divenuta solamente ora di dominio pubblico mentre il parto è avvenuto negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso all’Angelo, la struttura ospedaliera di Mestre, dove la donna -già madre di due figlie, una 34enne e una 28enne, ha dato alla luce “con un parto naturale” Beatriz, quella che è la sua terzogenita. Evento più unico che raro, considerata l’età biologica della neo-mamma e lo scetticismo dei medici di fronte a gravidanze di questo tipo. Nonostante questo, pare che la donna goda di buone condizioni così come la neonata e lo stesso dottor Scantamburlo ha parlato di una “nascita da record”.

NESSUN RICORSO ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA

Il caso, capace di monopolizzare nelle ultime ore le principali pagine dei quotidiani on line, è ancora più singolare se si pensa che la diretta interessata è rimasta incinta in modo naturale e non ricorrendo alle tecniche di fecondazione assistita: anzi, pare che la donna credesse di essere entrata oramai in menopausa e la gravidanza è arrivata in modo totalmente inaspettato non solo per lei ma anche per il suo compagno, un uomo di origini sudamericane di 17 anni più giovane di lei. Una volta scoperto di essere incinta, la donna ha deciso di far comunque nascere la bambina, tra lo stupore anche del personale sanitario dell’ospedale che l’ha assistita in sala parto. Stando inoltre a quanto si apprende, il travaglio sarebbe stato perfettamente nella norma e la salute della bimba (tre chili di peso al momento della nascita) non destava alcuna preoccupazione.

