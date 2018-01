SALDI 2018, INVERNALI/ Le regole per fare buoni affari

Saldi 2018, invernali: le regole per fare buoni affari. Esigere trasparenza per conoscere il prezzo pieno e il prezzo di saldo, e dev'esserci la possibilità di cambiare la merce difettosa

05 gennaio 2018 Fabio Belli

Saldi 2018 (foto LaPresse)

Venerdì 5 gennaio, il grande giorno è finalmente arrivato. I saldi 2018 invernali partono e c’è da scommettere che partirà un vero e proprio assalto ai migliori affari, soprattutto in questo primissimo weekend di sconti che potrebbe regalare soddisfazioni importanti a chi è a caccia dell’affare imperdibile. Bisogna però fare attenzione anche ai pericoli e ai piccoli raggiri che possono trasformare un saldo in un’occasione... solamente per chi vende e non certo per chi acquista. Repubblica.it ha pubblicato una serie di regole per riuscire ad evitare le insidie che il periodo dei saldi porta con sé. Innanzitutto è fondamentale il riferimento al prezzo pieno dell’articolo che si vuole acquistare. Sul cartellino deve essere bene in vista il prezzo di base, il prezzo nuovo e deve essere indicata la percentuale dello sconto. L’importante sarebbe conoscere la politica del negozio di base, e diffidare di chi sbandiera sconti tra il 50% ed il 60%, eccessivi e che spesso si riferiscono a capi troppo vecchi.

SALDI INVERNALI 2018, VA GARANTITO IL PAGAMENTO ELETTRONICO

Non è infatti un caso se si chiamano “saldi di fine stagione”. Si tratta di prodotti che devono fare riferimento all’ultima annata e non ad anni precedenti, troppo vecchi o fori serie. Per valutare bene se il prezzo precedente non è stato alterato, è bene segnare o tenere a mente i costi di un capo prima dell’avvio dei saldi. Per comprendere se un negozio sta seguendo la giusta politica, con la dovuta trasparenza sui prezzi, è bene fare un raffronto tra più esercizi. Inoltre, bisogna tenere a mente che anche in periodo di saldi i negozi non possono rifiutare il pagamento elettronico con bancomat e carte di credito, così come tutti gli abiti in saldo devono poter essere provati dai clienti, così come quelli fuori saldo. Se la prova in camerino non è consentita, meglio diffidare dell’offerta. Tutti i negozi consentono di cambiare la merce se difettosa: a norma di legge ci sono due mesi di tempo per accorgersene, ma è bene informarsi sulla politica del negozio, anche se in caso di mancato cambio ci si può rivolgere alle associazioni dei consumatori o direttamente ai Vigili Urbani.

