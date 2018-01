Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018/ Domani 6 gennaio, Roma e Milano: lista dei centri commerciali

Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018: le ultime notizie sulle aperture di oggi, 6 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. La lista dei centri commerciali aperti, da Roma a Milano

05 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018

L'Epifania è pronta a portarsi via tutte le feste, ma non prima di aver organizzato un bel pranzo con amici e parenti. Molti supermercati saranno aperti per permettere acquisti dell'ultimo minuto a chi ha finito tutte le scorte, mentre chi non vuole restare tutto il tempo a casa può recarsi nei centri commerciali. Chi si trova nella Capitale, ad esempio, può recarsi in quello Porta di Roma, sito in via Alberto Lionello 201: domani sarà aperto dalle 9 alle 22. Il parco commerciale Da Vinci, invece, proporrà anche un evento speciale per i più piccoli, “Incontra la Befana”, dalle 16. Serrande alzate per l'Auchan di Casalbertone e Collatina, per i centri commerciali Casilino, Euroma2, I Granai e Roma Est. Aperti anche Esselunga di Roma Prenestino, Ikea, Leroy Merlin di Roma Laurentina, La Romanina, Porta di Roma e Roma Tiburtina. Si possono fare acquisti anche al Coin di Roma 2, Esselunga di Roma Prenestino, Pam Bufalotta, Mondo Convenienza, Panorama di via Aurelia e via Tiburtina, oltre che le varie filiali di Simply Market.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia durante l'Epifania 2018.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

Il discorso relativo alle aperture dei supermercati e dei negozi nel giorno dell'Epifania al Nord è sostanzialmente in linea con quanto detto finora per la Capitale, anche se non manca qualche eccezione. Prendiamo allora il caso di Milano... Aperti il centro commerciale Bonola, Piazza Lodi, Esselunga di Milano Adriano, Cassala, Certosa, Feltre, Forze Armate, Jenner, Lorenteggio, Losanna, Mac Mahon, Missaglia, Monte Rosa, Morgantini, Ovidio, Papiniano, Pezzotti, Piave, Porta Nuova, Porta Vittoria, Ripamonti, Rubattino, San Siro, Solari, Suzzani, Umbria, Vigliani, Washington e Zara. Aperto anche Euronics di via Palmanova, il Gigante, Ipercoop La Torre, IperSimply e i vari Simply Market e supermercati Pam. Aperti anche i negozi Trony di corso Vercelli e corso XXII Marzo. Vi consigliamo però di consultare il motore di ricerca che vi riportiamo di seguito per conoscere gli orari dei vari punti vendita.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia durante l'Epifania 2018.

© Riproduzione Riservata.