Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: continua la polemica sulle biobuste (5 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: la polemica infinita sui sacchetti bio. Una bimba di 18 mesi mangia hashish a Palermo. Tabacci salva la Bonino. Vola la borsa di Milano. (5 gennaio 2018).

05 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

LA POLEMICA INFINITA SUI SACCHETTI BIO

Come solo in Italia può avvenire decolla in questi primi giorni del 2018 la polemica sui sacchetti bio. La popolazione si divide come spesso accade in due opposte fazioni, da una parte chi per alcuni centesimi trova giustissimo salvaguardare l'ambiente e invece chi afferma che quello dei sacchetti è l'ultimo trucco per far guadagnare lautamente gli amici degli amici. La direttiva di fatto cerca di mettere un freno all'utilizzo dei sacchetti non biodegradabili, imponendo a supermercati, ortofrutta e macellerie di fornire un sacchetto bio con codice a barre, in maniera che esso possa essere tracciabile. Oltre l'evidente scomodità vi è l'esborso economico, alcune associazioni lo hanno quantificato in circa 15 euro l'anno a famiglia, una cifra non impossibile da affrontare ma sicuramente mal digerita dalla quasi totalità di consumatori.

UNA BIMBA DI 18 MESI MANGIA HASHISH

Grave episodio di cronaca a Palermo, dove una piccola bimba di un anno e mezzo è stata ricoverata dopo aver ingerito una piccola quantità di hashish. La piccina era a casa quando inavvertitamente ha trovato la sostanza e l'ha portata alla bocca. Immediata la corsa in ospedale dei genitori, qui i sanitari hanno visitato la piccola e dopo aver dato disposizioni per una lavanda gastrica l'hanno ricoverata in osservazione. Immediatamente allertati gli uomini della polizia stanno svolgendo indagini per capire perché l'hashish fosse in casa, e soprattutto perché esso era nella disponibilità della neonata. La bambina fanno sapere i sanitari non rischia comunque la vita.

TABACCI SALVA LA BONINO

Arriva l'insperato aiuto di Bruno Tabacci, leader dei centristi cattolici per Emma Bonino e il suo movimento che deriva dai Radicali e che è noto come +Europa. Tabacci ha reso noto oggi di essere a disposizione per fornire il l simbolo di Centro Democratico per la lista della Bonino, lista che adesso non è costretta a fornire a sostegno le firme. Soddisfazione è stata espressa dalla Emma nazionale, che sottolinea come adesso la sua formazione politica è in grado di presentarsi il 4 marzo ai blocchi di partenza al pari delle altre formazioni politiche. Nella conferenza stampa Tabacci ha sottolineato il suo gesto, indicandolo come un gesto autonomo fatto al servizio alla democrazia, relativamente all'accordo con il PD Tabacci ha invece affermato che la decisione spetterà all'assemblea generale convocata per il prossimo 13 Gennaio.

VOLA LA BORSA DI MILANO

Economia ai massimi nelle prime sedute del 2018 con la borsa di Milano che nella chiusura odierna mette a segno un ottimo + 2.77%. A trainare il listino la quotazione di FCA, con l'azienda del Lingotto che raggiunge la ragguardevole cifra di 17 euro per azione e la supera di slancio, mettendo a segno un rialzo odierno quasi in doppia cifra (+ 8%). Generalmente il vecchio continente quest'oggi tutto in verde, con le borse europee che hanno sfruttato il traino di Tokyo, che ha chiuso sui massimi dell'ultimo quarto di secolo. Non è da meno Wall Street che nelle prime indicazioni rimane stabilmente sopra i 25.000 punti, una quota inimmaginabile solo un paio di mesi or sono.

SERIE A, SI TORNA IN CAMPO OGGI

Si torna in campo oggi per la Serie A con due anticipi di una giornata particolare che si giocherà tutta domani nel giorno dell'Epifania. Si parte alle ore 18.00 con la gara Chievo-Udinese che mette di fronte la squadra più in forma del campionato, gli ospiti, e quella più in difficoltà, i padroni di casa. I clivensi di Rolando Maran vogliono uscire da un momento complicato, mentre quella di Massimo Oddo non vuole fermare questa inarrestabile successione di risultati molto positivi. La sera invece sarà il momento di vedere in campo la sfida Fiorentina-Inter con due squadre di livello pronte a giocarsi un posto importante in Europa. In questo momento sta molto meglio la squadra viola con i nerazzurri che vengono da alcuni brutti risultati in campionato e Coppa Italia.

DOMANI IN CAMPO NAPOLI, ROMA E JUVENTUS

La giornata di Serie A si completa domani nel giorno dell'Epifania. Si parte alle 12.30 con Torino-Bologna che segna il ritorno in panchina nel campionato italiano di Walter Mazzarri che ha preso il posto di Sinisa Mihajlovic nei granata. Alle 15.00 attenzione al Napoli che può allungare in testa alla classifica, impegnato contro il Verona di Fabio Pecchia reduce dal ko casalingo contro la Juventus. Alle 18.00 la Roma ospita l'Atalanta e non può assolutamente sbagliare dopo il brutto pareggio interno della settimana scorsa contro il Sassuolo, dopo essere passati in vantaggio con grandissima fatica. Si conclude il turno alle 20.45 quando in Sardegna sarà ospite la Juventus di Massimiliano Allegri che vuole chiudere questa prima parte di stagione con i tre punti dopo essersi qualificata alle semifinali di Coppa Italia.

