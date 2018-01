ALLERTA METEO NEVE EPIFANIA/ Previsioni weekend: accumuli fino a 2 metri al Nord

Allerta meteo neve Epifania. Meteo weekend, previsioni: accumuli fino a 2 metri al Nord. Le temperature saranno in aumento in tutta Italia, ma al Settentrione ci saranno tormente

06 gennaio 2018 Fabio Belli

Allerta neve al Nord

Allerta meteo per il weekend dell'Epifania in Italia: in realtà la Penisola sarà letteralmente spaccata in due, perché al centro-sud, anche se non sempre splenderà il sole, si avranno temperature in costante aumento, che arriveranno sensibilmente oltre le medie stagionali. Al contrario al Nord, e soprattutto sull'arco alpino, si scateneranno delle vere e proprie tormente di neve che tra il 6 e il 9 gennaio porteranno accumuli nevosi fino a 2 metri. Un assaggio l'hanno avuto già i tanti turisti che nel periodo appena successivo a Capodanno hanno affollato una località rinomata come Cervinia, risultata bloccata da un metro e mezzo di neve e con la strada verso Aosta bloccata per quasi ventiquattr'ore, per permettere la migliore circolazione possibile per i mezzi di soccorso a causa del pericolo valanghe. Uno scenario che potrebbe ripetersi anche in altre località per tutto il weekend dell'Epifania fino all'inizio della prossima settimana.

ALLARME METEO, ACCUMULI NEVOSI ECCEZIONALI SULLE ALPI

Passando ai particolari, l'emergenza neve al Nord investirà principalmente la zona di tutte le Alpi Occidentali. Saranno all'ordine del giorno gli accumuli nevosi ta i 50 e i 70 centimetri su tutto l'arco alpino, ma nevicate di eccezionale intensità potranno verificarsi tra le Alpi Cozie, Graie, Pennine e Lepontine, dove si potrà arrivare ad accumuli tra il metro e mezzo ed i due metri, soprattutto oltre i 1500 metri di altezza. Quello del weekend, secondo le previsioni meteo, sarà comunque solamente un antipasto visto che il massimo d'intensità delle nevicate su queste zone si raggiungerà fra lunedì 8 e martedì 9 gennaio, con la neve che potrà accumularsi fino a 60 centimetri su tutto il tratto delle Apli Lombarde. La situazione verrà tenuta sotto controllo per evitare che possano verificarsi emergenze particolarmente difficili da gestire senza l'adeguata prevenzione.

