Auguri Befana 2018: Epifania, immagini, frasi, video e Gif: è arrivata la fatidica notte, idee per auguri e messaggi per l'ultimo giorno delle festività natalizie

06 gennaio 2018 Fabio Belli

Auguri Befana 2018, frasi d'auguri

La notte della Befana è finalmente arrivata, ed è importante riuscire a trovare delle frasi divertenti per fare gli auguri sia alle proprie “Befanine”, sia ad amici e parenti per celebrare al meglio quello che di fatto è l’ultimo giorno delle festività natalizie. Innanzitutto, ecco alcune frasi divertenti per mogli, fidanzate, amiche e conoscenti che possono essere sospettate di essere... la Befana in carne ed ossa! “Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa!” “Stanotte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… poi guardando meglio ho visto te… ma mi spieghi dove andavi su quella scopa?” E ancora: “Complimenti Lei è stata scelta tra migliaia di donne per il suo viso, per il suo aspetto e per il suo portamento.. Venga a ritirare il premio: una bellissima scopa… Auguri Befana!” e “Perché hai rubato la mia scopa? Te l’avrei prestata volentieri se me l’avessi chiesta. Auguri amica Befana.”

AUGURI BEFANA 2018: I MESSAGGI PER CHI AMA LA TRADIZIONE

Per chi fosse alle prese con amiche potenzialmente molto permalose, c’è comunque anche la possibilità di fare auguri a tema per l’Epifania senza rischiare qualche... insulto di troppo. E riuscendo ad essere al tempo stesso sufficientemente spiritosi: “Sapete che vi dico? Io della Befana ne ho piene... le calze. Buona Epifania a tutti!” “Se qualcuno ti dà della Befana non offenderti. Ti sta dicendo che sei un’epifania, una manifestazione di bellezza e grazia.” E ancora: “Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino… Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare! Auguri collega!” E per chi è particolarmente legato alla leggenda della Befana e a quanto sia antica questa tradizione: “E’ bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo, ed è bello sapere che qualcuno ti porti balocchi ma anche sogni… Buona Epifania!”

PIOGGIA DI AUGURI SUI SOCIAL NETWORK

Ovviamente, all’epoca dei social network partirà sin da stanotte la gara per mandare l’immagine più spiritosa e divertente, per festeggiare al meglio l’Epifania e l’arrivo della Befana con la sua scopa volante, tra dolcetti e regali per chi è stato buono e carbone inesorabilmente riservato per i più cattivi. Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, ogni mezzo è buono per mandare foto, gif, video a tema per la notte del 6 gennaio. E dopo un bel pranzo, saranno tanti gli appuntamenti in giro per l’Italia per portare magari i più piccoli proprio a conoscere lei, la Befana in persona. Un appuntamento che scalda il cuore di grandi e piccini, anche se qualcuno lo vive sempre con un po’ di malinconia per la fine delle Feste. Ma non c’è di che preoccuparsi in fondo la Befana torna sempre, ogni anno... rigorosamente di notte, con le calze tutte rotte!

