Angela Ammaturo: chi è la figlia del petroliere protagonista di un matrimonio da favola alla Reggia di Caserta. Le ultime notizie sulle sue nozze con Francesco Rossi Guarnera

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Angela Ammaturo, matrimonio da favola tra Napoli e Caserta (Foto: da Instagram)

Una storia d'amore principesca quella tra Angela Ammaturo e Francesco Rossi Guarnera. Loro i protagonisti di un matrimonio da favola che è stato celebrato al Plebiscito ed è stato poi festeggiato alla Reggia di Caserta. Chi è la fortunata? È la figlia di Donato Ammaturo, cinquantenne patron della Ludoil, gruppo petrolifero che distribuisce gas, diesel, benzina e servizi legati alla green economy. Nonostante la giovane età, è amministratore delegato del brand Frankie Morello, su cui il padre ha investito per differenziare gli affari e soddisfare la passione per la moda di sua figlia. Lui invece è figlio di una nota famiglia di avvocati italo-brasiliani di San Paolo, ha studiato alla Bocconi e fa parte degli associati “Trench, Rossi e Watanabe Advogados”. Giovani ma con le idee chiare. La Ammaturo ha incontrato il suo “principe d'azzurro” ad un party di beneficenza di Amnesty International a New York. Subito colpo di fulmine per la giovane, che è stata legata ad un calciatore militante nella serie C. Le nozze sono state celebrate nella Basilica reale di San Francesco di Paola. I canti sono stati intonati da Andrea Bocelli e dalla soprano Rosa Montano. La giovane sposa, a dispetto della tradizione, è arrivata puntuale in abito bianco lungo di seta e organza con il velo di tulle. Le nozze da favola si sono poi trasferite in un'altra sontuosa location...

ANGELA AMMATURO, NOZZE DA FAVOLA CON FRANCESCO ROSSI GUARNERA

Il matrimonio tra Angela Ammaturo e Francesco Rossi Guarnera è stato festeggiato alla Reggia di Caserta. Il menù è stato preparato da tre chef stellati. La società organizzatrice delle nozze, la milanese Urban Production esperta di sfilate internazionali (promuove anche manifestazioni per il marchio Frankie Morello), ha ottenuto l'accesso per gli invitati direttamente da piazza Carlo III. La cena è andata in scena nella sala Romanelli e della Gloria. Sui pavimenti distese di moquette e dal soffitto fili argentati ricoperti da migliaia di fiori esotici arrivati dalla Thailandia. Un'altra stanza che non era in perfette condizioni è stata sistemata a loro spese. Alle casse della Reggia sono arrivati oltre centomila euro. Una somma senza dubbio importante per contribuire al mantenimento delle opere. Più di 250 gli invitati provenienti da varie parti d'Italia e anche dall’estero che hanno fatto da cornice al matrimonio.

