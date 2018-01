MARINA RIPA DI MEANA/ Il tumore, l’amore, la droga: finiscono le lotte della nobile guerriera

Marina Ripa di Meana, il suicidio meditato dopo la diagnosi di cancro. Fu una telefonata dell'oncologo Umberto Veronesi a farle cambiare idea sul proposito suicida

06 gennaio 2018 Fabio Belli

Marina Ripa di Meana (foto LaPresse)

Marina Ripa di Meana, morta a 76 anni nella giornata di venerdì 5 gennaio 2018, non aveva nascosto la sua battaglia con la malattia, iniziata ben 16 anni fa. Le diagnosticarono un cancro e la sua prima reazione, come raccontato in diverse interviste, fu quella di andarsi a gettare nel Tevere, il fiume di Roma, per evitare sofferenza e una fine che vedeva più che mai prematura. Un proposito che nessuno può sapere quanto fosse stato reale nella sua testa, di sicuro Marina Ripa di Meana, sempre in merito al periodo della diagnosi, ha raccontato come a farle cambiare in ogni caso idea fosse stata una telefonata di Umberto Veronesi, che la convinse a combattere la malattia. Decisione saggia, si sono aggiunti 16 anni intensi di viva anche se non privi di sofferenze, con il cancro che l’ha costretta a subire ben tre operazioni ai polmoni e l’asportazione di un rene.

LA GRANDE PASSIONE CON FRANCO ANGELI

La vita di Marina Ripa di Meana è stata comunque un lungo romanzo, pieno di amori, colpi di scena e passione per la teatralità. Tanto che proprio in merito al momento di disperazione vissuto quando le diagnosticarono il cancro, dichiarò di “non essersi suicidata per vanità”, avendo pensato all’immagine del suo cadavere galleggiante tra i ratti e le immondizie del Tevere. Troppo, per una donna che dalla vita aveva preteso sempre il massimo, vivendo storie d’amore spesso sul filo del rasoio, come quella con il pittore Franco Angeli, uno dei fuochi più intensi di una vita comunque piena di passione. Marina Ripa di Meana ha frequentato il pittore tra il 1967 ed il 1975, quando era ancora sposata ed arrivando a provare con lui anche l’eroina, in due diverse occasioni, per provare ad entrare nel suo mondo ma anche per cercare di esorcizzarlo, e provare a liberare Angeli dall’abisso della droga.

LE TANTE AVVENTURE AMOROSE

Marina Ripa di Meana è stata definita da Gianni Agnelli “la donna più bella del mondo” ed era grande amica dello scrittore Alberto Moravia, con il quale intrattenevano lunghe colazioni con una sola regola. Non si doveva parlare di letteratura, perché a Marina Ripa di Meana piaceva ripetere di non aver mai letto un libro. Difficile da credere visto che la cultura non le è mai mancata al momento di doverla esibire, in ogni caso ne ha pubblicati successivamente ben quattordici, di libri, molti dei quali concentrati sulle sue memorie e su avventure amorose che hanno lasciato un segno nell’immaginario collettivo. E’ stata sia amante del grande regista Roman Polanski che del produttore di Hollywood Bob Evans, che le aveva proposto di partecipare a Love Story. E poi lo scultore Eliseo Mattiacci, il pittore Gino De Dominicis e l’industiale Roberto Gancia: volti e personaggi che animavano i suoi racconti che, spesso e volentieri, un gran pezzo d’Italia restava ad ascoltare.

