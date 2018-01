Saldi invernali 2018/ Per la Befana boom di vendite a Bologna, a Torino anche i giocattoli sono scontati

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Saldi invernali 2018

È tempo di saldi: la stagione dello shopping invernale sfrenato è ufficialmente cominciata. Le vetrine dei negozi hanno cominciato a sfoggiare i cartelli con il 20% e 30% di sconto, ma ci sono già casi di un calo di prezzo del 50 per cento. A Bologna si parla già di successo: «Il primo giorno di saldi mostra risultati positivi fuori dal centro storico e anche in provincia, ottimi nel centro storico dato anche un grande afflusso di turisti», ha spiegato Lorenzo Rossi, direttore di Confesercenti, al Resto del Carlino. Il boom ha tre ragioni: inversione di tendenza sui consumi, divieto di vendite promozionali fino a 30 giorni prima l'inizio dei saldi e un incremento dei turisti. I primi segnali sono, dunque, soddisfacenti. Di questo avviso è anche Giancarlo Tonelli, direttore dell'Ascom: «Siamo ottimisti. Del resto è aumentata la fascia di consumatori che attende l'inizio dei saldi per un acquisto già meditato, ma dal valore economico importante». L'auspicio è che l'affluenza nei negozi non cali nei prossimi giorni.

SALDI 2018, SUCCESSO ANCHE A TORINO

Negozi presi d'assalto, outlet e centri commerciali invasi in Piemonte. Ieri sull'autostrada Milano-Genova si è formata una coda di 5 chilometri per l'outlet Serravalle, che ha registrato ben cinquantamila presenze. Gli sconti del resto sono alti: arrivano anche al 70 per cento. Non è ancora momento per stime e bilanci, ma i commercianti hanno fatto trapelare cauto ottimismo. Né la pioggia né le vacanze hanno tenuto a casa gli amanti dello shopping. I saldi tra l'altro non riguardano più solo l'abbigliamento invernale: le vendite (o svendite) toccano anche gli articoli per la casa, lo sport, la tecnologia e i giocattoli. «Abbiamo scelto di scontare alcuni articoli, come piste, trenini, cavallini. Insomma i regali tipici che finiscono sotto l'albero», ha dichiarato Carolina Cavalli, del negozio “Cappuccetto Rosso” in via San Massimo, a La Repubblica. Tutto sommato le previsioni sono confermate: «L'inizio è incoraggiante, anche se le difficoltà delle famiglie non sono state risolte e di conseguenza fanno scelte ponderate», ha dichiarato Barbara Cottone, presidente di Fismo.

