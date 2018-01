Terza Guerra Mondiale/ Vertice Corea del Nord-Seul: la Russia apprezza ma poi attacca gli Usa (sull’Iran)

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 6 gennaio 2018: vertice Corea del Nord-Seul il prossimo 9 gennaio, Russia e Cina apprezzano e Trump cosa fa?

06 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

La giornata di ieri passerà alla storia dei conflitti nel Pacifico come il primo vero giorno di “apparente disgelo” tra le due Coree: questo non significa che la terza guerra mondiale nucleare sia del tutto scongiurata, questo no purtroppo, ma di certo l’accettazione da parte di Pyongyang di incontrare i “cugini” di Seul in «colloqui di alto livello» il prossimo 9 gennaio rappresenta una ottima notizia per la diplomazia internazionale. «Le parti hanno deciso di discutere temi di tipo operativo con lo scambio di documenti», ha spiegato Baik Tae-hyun, portavoce del ministero dell'Unificazione sudcoreano. Si discute ufficialmente della potenziale presenza di una delegazione del Nord ai Giochi Olimpidi al via il 9 febbraio prossimo ma è chiaro che si tratta di una occasione privilegiata per poter migliorare i rapporti bilaterali. La Cina e la Russia apprezzano notevolmente, Seul prosegue nella sua modalità di “normalizzazione dei rapporti” verso Kim e gli Usa valutano il da farsi (qui sotto un piccolo spunto di riflessione, ndr).

Già, la Russia: da un lato il Cremlino ha salutato con piacere il prossimo vertice tra le due Coree al confine “neutrale” nella prossima settimana, ma dall’altro ha tentato anche una netta invettiva contro gli Stati Uniti su di un altro fronte, quello iraniano. «La riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sull’Iran è una “dannosa e distruttiva” ingerenza negli affari interni di Teheran», ha spiegato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, commentando la decisione dell’Onu riconvocare il Consiglio dopo le note proteste di Teheran (ora rientrate in parte). «Gli Usa continuano ad immischiarsi in modo aperto e in modo celato negli affari interni di altri Paesi, lo fanno senza vergogna», conclude Ryabkov dimostrando come le tensioni internazionali, anche se non in Corea del Nord, sono destinate a durare ancora per molto tempo.

E TRUMP COSA FARÀ?

In tanti se lo chiedono in questi giorni che separano dal grande e importante vertice “di pace” tra Corea del Nord e Sud Corea, con vista Olimpiadi e con sul tavolo il congelamento dello scontro nucleare e mondiale degli ultimi due anni. Ma Donald Trump come si comporterà di fronte a questo incontro? Modererà le “provocazioni” per non turbare il difficile e delicato equilibrio raggiunto da Seul e dal suo presidente Moon Jae-in (confermando come dietro le mosse vi sia sempre la Casa Bianca) o farà di nuovo sentire la propria voce segnano ancora di più la distanza tra il Pacifico e gli Stati Uniti, e rischiando di far precipitare i venti di guerra? Secondo i media Usa la strategia di Trump dell’insulto e dell’isteria porta tutto il vantaggio alla Cina che davanti alle due Coree ottiene ancora più prestigio e “fiducia” rispetto al lontano e avvertito come nemico Donald Trump.

