Andrea Fabbri/ Morto dopo una lunga malattia il re del gelato all'amarena

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Andrea Fabbri, morto il re del gelato all'amarena

Andrea Fabbri è morto: il re del gelato all'amarena si è spento ieri all'età di 67 anni dopo una lunga malattia. Erede della storica azienda bolognese, era presidente del consiglio di amministrazione della Holding del Gruppo Fabbri. Insieme ai cugini e al fratello guidava la società da oltre vent'anni. Sposato con Beatrice, padre di Stefania e Camilla, lascia anche due nipotini. Dopo la laurea in Legge si è impegnato per 44 anni nell'azienda di famiglia, tanto da diventarne massimo riferimento. Ha mantenuto il suo incarico fino a pochi giorni fa. La Fabbri 1905 è stata fondata 118 anni fa dal bisnonno Gennaro e svolge le sue attività attraverso società filiali in tutto il mondo. L'azienda è famosa per i suoi sciroppi e gelati, in particolare quello all'amarena. Imbottigliato in speciali vasi di ceramica decorati di bianco e blu, è diventato il simbolo dell'azienda che ora piange la morte del suo presidente.

FABBRI GUIDAVA IL GRUPPO FAMOSO PER L'AMARENA

La storia del Gruppo Fabbri comincia quando il bisnonno di Andrea Fabbri acquista una vecchia drogheria per la produzione di liquori e sciroppi. Nasce così la Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri. La piccola bottega ottiene sempre più successo grazie alla vendita di bevande come il Virov, uno zabaione al marsala, e il Gran Forte Fabbri, un cognac distillato in botti di rovere della Slovenia. L'azienda nel 1914 trasferisce la sua sede a Bologna, dove viene acquistata una palazzina con terreni e capannoni. Insieme alla vendita di sciroppi, alla menta e alla granatina, viene lanciata la produzione dell'amarena, che diventa simbolo dell'azienda. Così infatti comincia a farsi conoscere in tutta Italia. Dagli anni '30 la produzione si allarga alle marmellate e alla ciliegia al liquore. Nel dopoguerra l'azienda viene trasformata in società per azioni dai nipoti del fondatore, Fabio e Giorgio. Negli anni Cinquanta avviene l'esordio nel campo della gelateria. Il marchio entra nelle case di tutta Italia con l'avvento della televisione. Nel 2002 nascono due branche della società, una delle quali diviene proprietaria del patrimonio immobiliare.

