Marina Ripa di Meana/ La figlia Lucrezia Lante della Rovere: “mi mancherà da pazzi mia guerriera”

Marina Ripa di Meana, ricordi e ultime notizie dopo la sua morte: la figlia Lucrezia Lante della Rovere, "mi mancherai da pazzi mia guerriera". Dai vip alla famiglia, gli ultimi saluti

07 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Marina Ripa di Meana (LaPresse)

Dopo il figlio adottivo, torna a parlare della propria mamma da poco scomparsa anche la nota Lucrezia Lante della Rovere: Marina Ripa di Meana, la sua morte ha davvero sconvolto il mondo dello spettacolo e delle “celeb”, ma resta un addio per cui, come per ognuno di noi, la famiglia viene prima di ogni qualsivoglia commento e ricordo. Il dolore di chi viveva con lei tutti i giorni, e per di più da anni affrontava la fatica e la sfida della malattia, resta “primario”: nei messaggi di questi giorni però, almeno a livello pubblico, i figli e i famigliari di Marina non hanno fatto per nulla “pesare” questo dolore e si sono limitati a ricordarla con affetto e con toccante commozione. «Mi mancherai da pazzi mia guerriera», scrive poche ore fa Lucrezia su Instagram, mettendo una foto bellissima delle due super-donne in rosso vestite tantissimi anni fa. Uno sguardo commosso, come commosse erano state le prime parole di Lucrezia Lante della Rovere due giorni fa dopo la morte della mamma amatissima: «Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi».

CATERINA BALIVO, “CADONO LACRIME”

Ha voluto ricordarla anche Caterina Balivo, una delle ultime ad avere intervistato Marina Ripa di Meana negli ultimi difficili mesi della malattia in fase ormai terminale: con un post toccante su Instagram, la bella conduttrice di Detto e Fatto ha voluto ricordare così la donna-guerriera che per oltre 15 anni ha combattuto un cancro orrendo e tosto. «Quante cose che mi hai raccontato, mi divertivo a "sfruguliarti" su Isabelle Huppert che piaceva a tuo marito, hanno provato sempre ad imitarti a criticarti ma... tu sei unica, grande guerriera, femmina fino alla fine. Che bella è stata la nostra intervista: più tardi da sola ti riguarderò... da sola Marì perché qualche lacrima scenderà... in realtà già scendono ora mentre guardo la nostra foto fatta sei mesi fa da me in studio». Una campana verace che amava stare di fronte alla regina dei salotti, delle battaglie e soprattutto di una umanità fortissima e toccante, quella stessa che la Balivo e tantissimi altri in questi giorni ricordano del loro rapporto con Marina. Complessi, particolari ma non per questo meno umani.

© Riproduzione Riservata.