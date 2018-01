SCIOPERO SCUOLA 8 GENNAIO 2018/ Domani stop maestri Infanzia e Primaria: info, orari e motivi (ultime notizie)

Sciopero scuola 8 gennaio 2018, domani la protesta di maestri e insegnanti di Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il Miur e il Consiglio di Stato

07 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 (LaPresse)

Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8 gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia. Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il “particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani mattina.

I MOTIVI DELLA PROTESTA

I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta. «Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili e “sollevare” il problema a livello nazionale.

