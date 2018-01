TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Pistoia, sisma M 2.4 nella notte (ore 11:55, 7 gennaio 2017)

Terremoto oggi, 7 gennaio 2018: una scossa di magnitudo 2.4 sulla scala Richter si è verificata nella notte in provincia di Pistoia (dati INGV in tempo reale)

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Una scossa di terremoto si è verificata in provincia di Pistoia alle ore 3:45 di oggi, domenica 7 gennaio 2018. Come evidenziato dal consueto report dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma ha ragginto una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter, con epicentro localizzato nel punto di coordinate geografiche 44.1 di latitudine e 10.8 di longitudine. L'ipocentro, invece, è stato individuato ad una profondità nel sottosuolo di 14 km. Di seguito elenchiamo i comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Cutigliano (PT), San Marcello Pistoiese (PT), Piteglio (PT), Lizzano in Belvedere (BO), Abetone (PT), Fanano (MO), Sestola (MO), Fiumalbo (MO), Alto Reno Terme (BO), Gaggio Montano (BO), Sambuca Pistoiese (PT), Montecreto (MO), Marliana (PT), Riolunago (MO), Pievepelago (MO) e Bagni di Lucca (LU).

SCOSSA M 2.3 A BENEVENTO

Prima della scossa di magnitudo 2.4 verificatasi nei pressi di Pistoia, un altro sisma - questa volta di M 2.3 - era stato registrato dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) in quel di Benevento. L'epicentro è stato localizzato nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 41.22 e longitudine 14.86, l'ipocentro ad una profondità nel sottosuolo di 17 km. Ecco i centri abitati situati nel raggio di 15 km dalla scossa: Pietrelcina (BN), Pago Veiano (BN), Pesco Sannita (BN), Paduli (BN), San Giorgio La Molara (BN), Sant'Arcangelo Trimonte (BN), Fragneto L'Abate (BN), Fragneto Monforte (BN), Reino (BN), Buonalbergo (BN), Molinara (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Benevento (BN), Casalbore (AV), Apice (BN), Campolattaro (BN), Montecalvo Irpino (AV), Ponte (BN), Casalduni (BN).

© Riproduzione Riservata.