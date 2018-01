Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Lotteria Italia 2018, pioggia di milioni! (7 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Lotteria Italia vinti 10.5 milioni di euro. Donna di 38 anni muore dopo essere stata regolarmente dimessa dall'ospedale. (7 gennaio 2018).

07 gennaio 2018

Ultime Notizie, l'estrazione della Lotteria Italia - La Presse

LOTTERIA ITALIA, VINTI 10.5 MILIONI DI EURO

Come ogni anno nel nostro paese sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018 nella sera dell'Epifania. I primi cinque premi, per un totale di 10.5 milione di euro, sono stati assegnati tra Lazio, Lombardia e Piemonte. Il primo premio ammonta addirittura a cinque milioni di euro, mentre il secondo è precisamente della metà e il terzo di 1.5. Nonostante questi super premi in testa alla lista ci sono anche altri cinquanta premi di seconda categoria che ammontano comunque tra i 50mila e i 150 euro oltre a biglietti di terza categoria da 20mila euro per i quali si dovrà attendere un po'. Rese note le serie sicuramente qualcuno già ieri sera ha potuto festeggiare per una serata veramente incredibile.

NON SONO IDIOTA, MA UN GENIO

Si difende attaccando il presidente Trump, che oggi su Twitter cerca di confutare le affermazioni presentate sul libro "Fire and Fury" andato in vendita ieri. L’inquilino dello studio ovale si scaglia non solo verso il giornalista autore del volume, Michael Wolff, ma contro tutta la stampa USA definendola falsa, bugiarda e prezzolata. Trump in particolar modo riferendosi alla parte in cui Wolf definisce il presidente un "idiota" preso in giro da tutto lo staff si definisce un genio, soprattutto per via dei suoi passati successi imprenditoriali, successi che lo hanno lanciato all’interno dello studio ovale al primo tentativo. Intanto oggi la SEC ha reso noto di aver messo sotto inchiesta il genero di Trump, per l’uso del programma di investimento legato al rilascio della "carta verde"

NUOVO NAUFRAGIO

Non sembrano sopirsi le morti da naufragio che giornalmente avvengono nel braccio di mare tra l’Africa e il nostro paese. Di oggi la notizia che almeno 25 migranti sono affogati dopo il cedimento del fondo del gommone che li stava trasportando, essi si trovavano in una zona di mare a poche miglia a nord di Tripoli in acque territoriali libiche. Durissima in tale contesto la presa di posizione delle associazioni umanitarie che hanno denunciato la mancanza di immediati soccorsi. L’allerta è infatti partita dopo l’avvitamento del gommone da parte di un elicottero della missione internazionale, la sala operativa della guardia costiera di Roma ha allora inviato i mezzi navali che sono riusciti a trarre in salvo 85 persone. Allo stato attuale questo è il primo naufragio del 2018.

DONNA DI 38 ANNI MUORE DOPO ESSERE STATA DIMESSA DALL'OSPEDALE

Era stata dimessa in mattinata dall’ospedale stante la presenza solamente di una "sindrome influenzale", ma Daria Aime una 38 enne di Castelletto Stura un popoloso centro alle porte di Cuneo è morta la sera a causa di un malore fulminante. La Aime era andata in ospedale a Cuneo, e qui dopo alcune ore di attesa era stata dimessa, per i sanitari le patologie prospettate dalla donna erano solamente "patologie di origini influenzali". Su disposizione della procura di Cuneo il corpo della donna sarà sottoposto ad autopsia. L’azienda ospedaliera di Cuneo nega però ogni addebito e si dice disposta a fornire piena collaborazione agli inquirenti.

SERIE A, LA BEFANA CALCISTICA

Molte conferme e qualche sorpresa, questo il responso della prima giornata di calcio della massima serie del 2018. Vincono Napoli e Lazio, con gli azzurri di Sarri che non senza qualche patema riescono a domare il Verona, e facendolo mantengono la prima posizione in classifica. Larga vittoria della Lazio con la Spal, nella partita spicca il "poker" di Immobile. Torna alla vittoria anche il Torino a cui la "cura Mazzarri" sembra aver fatto bene. Conferma la buona striscia positiva il Benevento che per 3 a 2 vince contro una Sampdoria irriconoscibile. Cattive notizie invece in casa Roma, la squadra di Di Francesco nonostante gli avversari dell’Atalanta in dieci per tutto il secondo tempo capitolano per 2 a 1. Chiude la giornata la Juventus che vince a Cagliari 1-0 con un gol di Bernardeschi tra mille polemiche per due episodi non visti dal var.

OGGI SI GIOCA IN SPAGNA

La Serie A si ferma quest'anno eccezionalmente per due settimane dopo l'Epifania, oggi però si torna in campo in Spagna. Alle 12.00 si parte con la sfida Leganes-Real Sociedad sicuramente molto attesa. Invece alle 16.15 è il momento di vedere il Barcellona di Ernesto Valverde che dopo le difficoltà accusate in Coppa del Re dovrà riprendersi in casa contro il Levante. Alle 18.30 invece sono due le partite che vedremo: Athletic Bilbao-Alvaes e Villarreal-La Coruna. Si chiuderà la giornata con Celta Vigo-Real Madrid, i blancos di Zinedine Zidane vanno fuori casa per affrontare una squadra davvero di ottima qualità e con la possibilità di mettere in difficoltà i due volte campioni d'Europa.

LA PAUSA FA ESPLODERE IL CALCIOMERCATO

Il campionato italiano si ferma per due settimane e ora si inizierà a parlare con continuità di calciomercato. Siamo infatti entrati nel pieno della sessione di calciomercato di riparazione con i botti che sono già cominciati. Stanotte è infatti arrivata l'ufficialità del passaggio di Philippe Coutinho al Barcellona per una cifra davvero importante. Per questo affare beneficia anche l'Inter che si guadagna un bel premio di valorizzazione. In Italia si fanno sempre più forti le voci di un possibile passaggio di Javier Pastore all'Inter con il calciatore che però ha promesso amore eterno al Paris Saint German. Attenzione a Roma e Napoli che possono fare qualcosa di importante.

