ALLERTA METEO LIGURIA/ Maltempo previsioni: rischio di forti temporali su tutto il versante Levante

Allerta meteo Liguria: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione, mentre la situazione dovrebbe essere più tranquilla a Levante. Giornata di allarme meteo.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

L'allerta meteo sarà attiva anche sul versante Levante della Liguria sulle province di Genova e La Spezia. Una situazione che dovrebbe essere quindi moderatamente preoccupante con l'allerta gialla che verrà diramata per tutta la giornata. In questo senso si parla di pericolo occasionale con fenomeni ed effetti locali. Le zone più colpite dovrebbero essere quelle delle coste dove sarà importante l'impatto delle correnti e del vento che potrebbe agitare anche il mare. Va ricordato come proprio questa zona in passato sia stata spesso protagonista di alluvioni. Per questo giustamente le forze dell'ordine creano questi stati di allerta programmati in base a quelli che sono le previsioni del tempo. Una situazione che andrà monitorata anche nei prossimi giorni quando il tutto non sembra essere destinato a migliorare. Il sole tornerà protagonista sul versante di Levante solo da venerdì prossimo.

ALLERTA ARANCIONE SUL VERSANTE PONENTE

Le previsioni del tempo della giornata di oggi, lunedì 8 gennaio 2018, ci parlano di allerta meteo per la regione Liguria. La zona dove la situazione sarà più preoccupante è quella del versante di Ponente dove l'allerta sarà arancione, con le provincie di Imperia e Savona che sono quelle più a rischio di tutta la Liguria. Si partirà dalla mattina per arrivare alla sera con i temporali che saranno praticamente senza sosta. Come possiamo leggere sul portale istituzionale AllertaLiguria.gov.it l'allerta arancione parla di fenomeni ed effetti diffusi. Sulla zona in questione, denominata A, ci saranno piogge diffuse, temporali e saranno preoccupanti anche le situazioni legate al vento e alle correnti del mare. Per questo sarà utile fare molta attenzione anche e soprattutto se ci si metterà al volante di una macchina per andare in autostrada. La situazione non è destata a migliorare nemmeno domani con il sole che dovrebbe tornare protagonista 'solo' da mercoledì.

