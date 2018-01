FAMIGLIA UCCISA DA MONOSSIDO DI CARBONIO/ Alessandria, tre morti intossicati a Vignole: altro caso a Udine

Famiglia uccisa da monossido di carbonio, tre morti a Vignole Borbera (Alessandria): fatale un malfunzionamento della caldaia a metano. Episodio analogo a Dignano

08 gennaio 2018 - agg. 08 gennaio 2018, 19.44 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Il caso della famiglia uccisa da monossido di carbonio ad Alessandria è l'ultimo di una serie molto preoccupante. Ai tre morti intossicati a Vignole Borbera si aggiungono, infatti, anche dieci persone finite all'ospedale a Treviso. Doveva essere un raduno di famiglia in occasione dell'Epifania, ma il pranzo domenicale tra parenti si è trasformato in una tragedia scampata davvero per poco. Qualcuno ha cominciato a sentirsi male: mal di testa, forte nausea e vomito. I classici sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. Una decina di componenti della famiglia hanno raggiunto con mezzi propri l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Tre donne e due uomini sono stati invece prelevati dalle ambulanze inviate dal nosocomio trevigiano, dove sono stati sottoposti ad ossigenoterapia in camera iperbarica. I vigili del fuoco nel frattempo hanno constatato la presenza di monossido, che si sarebbe sprigionato da alcuni impianti di calore non a norma, simili a stufette. (agg. di Silvana Palazzo)

ALESSANDRIA, FAMIGLIA UCCISA DA MONOSSIDO DI CARBONIO

Famiglia uccisa da monossido di carbonio: tragico epilogo a Vignole Borbera, provincia di Alessandria, dove marito, moglie e figlio di venti anni sono deceduti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la causa dei decessi è legata ad una intossicazione da monossido di carbonio causata dal malfunzonamento di una caldaia a metano all’interno dell’abitazione in cui si trovava il nucleo familiare. Nel pomeriggio è stato il vicino di casa a dare l’allarme, ma bisogna ancora stabilire l’ora in cui si è verificato il tragico episodio: non è da escludere che il decesso delle tre persone risalga alla scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri: le salme delle tre persone, rispettivamente di 47, 44 e 20 anni, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nelle prossime ore autorizzerà l’autopsia dei corpi. Una vicenda che segue di qualche ora un altro caso simile, questa volta verificatosi a Udine: morte due persone, anche in questo caso a causa del monossido di carbonio.

MONOSSIDO DI CARBONIO, MORTE DUE PERSONE A UDINE

Ieri infatti sono stati scoperti a Dignano, provincia di Udine, i corpi senza vita di Giovanni Deganis (77 anni) e della moglie Lidiana Cargnello (70 anni). Secondo le prime ricostruzioni, fatale una stufa per l’ambiente a parabola, alimentata dalle bombole del gas: la cattiva combustione prodotta dall’impianto portatile ha fatto sprigionare monossido di carbonio. A fare la tragica scoperta la figlia Elsa, con l’intervento dei sanitari del 118 vano. Questo, ai microfoni del Messaggero Veneto, il commento dell’ispettore dei vigili del fuoco: “Siamo stati chiamati per un intervento: abbiamo purtroppo trovato due persone decedute e la causa si può ricondurre alla presenza di monossido di carbonio, rilevato in maniera strumentale e che è presente in tutti gli ambienti della casa. Le indagini sono ancora in corso con la collaborazione dei carabinieri, per ora ci riserviamo di approfondire la situazione e di capire in maniera più specifica le cause che hanno causato la prouzione di monossido di carbonio”.

© Riproduzione Riservata.