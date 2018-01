Fabrizio Corona/ Nuova udienza domani: l’ex re dei paparazzi rottama le tasse, versato quasi 1mln di euro

Fabrizio Corona, nuova udienza di primo grado domani: l'ex re dei paparazzi ha aderito alla rottamazione delle tasse versando 300 mila euro al mese a Equitalia.

08 gennaio 2018 Emanuela Longo

Fabrizio Corona

Dopo le feste di Natale trascorse in carcere al fianco della sua Silvia Provvedi, Fabrizio Corona è pronto a tornare in aula, più combattivo che mai, in occasione della nuova udienza che si terrà domani presso il tribunale di Milano. A darne notizia è il sito web di Novella2000, che annuncia la presenza dell'ex re dei paparazzi in aula, in occasione del processo di primo grado che lo vede imputato per il maxi sequestro di denaro in contanti rinvenuto in parte nell'abitazione di una sua collaboratrice ed in parte in due cassette di sicurezza in Austria, per un valore di circa 2 milioni di euro. A partire dall'udienza di domani, i giudici milanesi tra circa un mese presenteranno la loro decisione in merito alle misure preventive nei confronti di Corona. L'imprenditore catanese condannato ad un anno ha già trascorso in carcere otto mesi ed è stato assolto dai reati più gravi perché "il fatto non sussiste", ovvero per l'intestazione fittizia di beni e per la violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Il suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa, per mesi aveva ribadito che si trattava unicamente di un problema fiscale ed a tal proposito, Novella 2000 ha pubblicato in esclusiva un retroscena che in pochi sapranno: l'ex re dei paparazzi, dal 2007 al 2016 ha versato allo Stato ben 8 milioni di euro di imposte.

FABRIZIO CORONA ROTTAMA LE TASSE: 300 MILA EURO AL MESE A EQUITALIA

Sono cifre mensili importanti quelle che emergono dai documenti in possesso del noto settimanale di gossip e che oggi pubblica nella versione online: Fabrizio Corona avrebbe aderito alla rottamazione delle tasse prevista per ogni cittadino al fine di estinguere il suo grande debito con il Fisco. Alla luce dei documenti, l'ex di Belen avrebbe sborsato 300 mila euro al mese in tre rate con Equitalia, di cui la prima versata lo scorso luglio del valore di 322 mila euro, la seconda ad ottobre e pari a 308 mila euro e la terza a novembre di 320 mila euro. Si tratta dunque di quasi un milione di euro versati all'agenzia per la riscossione delle imposte. Nonostante questo, però, Corona resta in carcere in attesa che il tribunale delle misure di prevenzione possa esprimersi sulla confisca del denaro e dei beni dell'imputato. In caso di confisca, infatti, Corona resterebbe senza beni e il debito con il Fisco non potrebbe più essere estinto. Intanto domani tornerà a sedere in aula, dopo l'ultima udienza dello scorso dicembre, quando aveva avuto un duro botta e risposta con il pm. Rivolgendosi a quest'ultimo Fabrizio aveva esclamato: "La relazione del pm sulle imposte evase è clamorosa e piena di bugie", prima di essere prontamente ripreso.

