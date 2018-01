INCIDENTE STRADALE/ Statale Busca-Cuneo, auto travolge pedone a bordo strada: muore 35enne (oggi 8 gennaio)

Incidente stradale, oggi 8 gennaio 2018: auto investe donna 35enne a bordo strada sulla statale Busca-Cuneo, uccidendola. Scontro tra due mezzi sulla Siracusa-Catania.

08 gennaio 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (LaPresse)

Una domenica drammatica sul fronte degli incidenti stradali, quella di ieri 7 gennaio e che ha portato a non poche vittime sulle strade italiane. Nella serata di ieri si sono verificati altri sinistri degni di nota e in certi casi rivelatisi fatali. Come riporta La Stampa, alle 19:30 un nuovo incidente stradale si è verificato sulla strada statale tra Busca e Cuneo dove una 35enne sarebbe stata investita da un'auto mentre si trovava sul bordo della carreggiata, forse in prossimità di attraversare. Il pedone è rimasto ucciso in seguito al violento impatto avvenuto a poca distanza dall'incrocio con via Basso, sulla strada che conduce al centro abitato di Roata Rossi. La vittima è una giovane donna di origini straniere della quale però non sono state date le generalità e nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda auto. Oltre alla 35enne che purtroppo ha perso la vita tragicamente, una delle occupanti dei mezzi coinvolti avrebbe accusato un malore ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Sul posto sono così giunti gli uomini della Polizia Locale di Cuneo che si sono occupati del traffico, deviato per oltre un'ora e mezza, durante la quale sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale. Presenti anche i vigili del fuoco che con una fotoelettrica hanno permesso di illuminare la zona resa molto buia anche per via delle avverse condizioni meteo.

AUTOSTRADA SIRACUSA-CATANIA: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI NON GRAVI

Sempre nella serata di ieri, intorno alle 21:00 circa si segnala un secondo incidente stradale fortunatamente meno grave del precedente. Siamo sull'autostrada Siracusa-Catania ed il sinistro è avvenuto precisamente all'interno della galleria San Demetrio. A riportare le prime confuse informazioni è il portale Siracusatimes.it che rivela come sarebbero due le vetture rimaste coinvolte. Da un primissimo riscontro sul posto, non pare ci siano fortunatamente dei feriti gravi. E' stata segnalata tuttavia la presenza di grandi quantità di olio riversato su gran parte della strada dalle auto rimaste coinvolte nell'incidente, insieme a detriti e questo ha portato i soccorsi e la polizia alla chiusura dell'ingresso della galleria in direzione Catania, con il conseguente blocco del traffico. Alle ore 23:00 sarebbe stata ripristinata del tutto la viabilità all'interno della galleria teatro dell'incidente e la circolazione è ritornata alla normalità sul tratto di autostrada in direzione Catania.

© Riproduzione Riservata.