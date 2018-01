Incendio alla Trump Tower/ Video, New York: in fiamme il grattacielo del Presidente Usa (ultime notizie)

Incendio alla Trump Tower a New York, video ultime notizie: in fiamme il grattacielo del presidente Usa, ci sono due feriti di cui uno grave. Forse un corto circuito all'origine del rogo

08 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Incendio alla Trump Tower di New York (Twitter)

Un incendio che da ore divampa sul tetto della Trump Tower ha messo una certa qual apprensione ai cittadini di New York che in un primo momento hanno pensato subito al peggio, ovvero ad un possibile attentato o qualcosa di simile. Non dovrebbe trattarsi di nulla di tutto questo, anche se i danni ci sono e le cause esatte ancora non sono state confermate/rese note dallo staff del Presidente Usa Donald Trump. Si tratta infatti del suo grattacielo storico dove da decenni gestisce le sue società e che negli ultimi mesi è divenuto ancora più importante, ovviamente, dopo l’elezione alla Casa Bianca del tycoon più odiato d’America. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di spegnere le fiamme anche molto alte che si sono alzate negli ultimi piani, in particolare sul tetto del maxi grattacielo in piena Manhattan.

CI SONO PURTROPPO FERITI

Vittime non ve ne sono state ma al momento la Cnn parla di due feriti soccorsi, di cui uno molto grave, che avrebbero cercato di spegnere le fiamme nei primissimi minuti del rogo: come spiegano i media Usa, l’incendio è scoppiato intorno alle sette e venti del mattino (le 13.20 in Italia) sul tetto dell’edificio alto ben 58 piani e sede di tutte le attività dell’impero Trump. Il presidente al momento è alla Casa Bianca dopo che ieri ha lasciato la residenza di Camp David (sede delle “vacanze” dei presidenti). Il figlio di Donald, Eric Trump (vicepresidente della Trump Organisation) ha spiegato in un tweet che l’incendio è stato provocato da un «piccolo corto circuito su una torre di raffreddamento della Trump Tower». I due feriti sarebbero un pompiere, in forma lieve, e un civile addetto alla sicurezza che invece sarebbe più grave (fonte Cnn).

